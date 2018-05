I videoen herover får Distortions stifter Thomas Fleurquin gode råd om, hvordan man som deltager holder god stil under gadefesterne på Nørrebro og Vesterbro.

Distortion opfordrer beboere på Nørrebro og Vesterbro til at skyde tissende festdeltagere med vandpistoler. Men det kan i yderste konsekvens koste dem en plet på straffeattesten, siger forsvarsadvokat.

»Vand dem, der vander din ejendom.«

Sådan lyder rådet inde på Distortions hjemmeside.

Naboer til gadefesten, der kommer til at foregå på Nørrebro den 30. og Vesterbro den 31. kan højst sandsynligt se frem til ubudne, urinerende gæster i deres hegn, gadeporte og kældernedgange. Men det vil Distortion gerne hjælpe med at afværge.

Foto: Trina Nielsen Foto: Trina Nielsen

Foto: Trina Nielsen Foto: Trina Nielsen

De har derfor indgået et samarbejde med Flying Tiger på Nørrebrogade og Vesterbrogade, som betyder, at københavnere kan gå ned i butikkerne og hente gratis vagtværn i form af vandballoner, afskærmingstape og håndvandkanoner. De skal blot sige kodeordet; ‘Distortion’ til ekspedienten.

Det har blandt andre Uffe Olsen gjort. Han elsker Distortion, men ikke de af gæsterne, som vælger at urinere op ad muren og hoveddøren til Nørrebrogade, hvor han og familien bor.

»Folk kommer og tisser lige her, og det er vi blevet ret trætte af,« siger han.

Der bliver festet og danset hele dagen under Distortion. Foto: Jonas Olufson Der bliver festet og danset hele dagen under Distortion. Foto: Jonas Olufson

Derfor holder han vagt foran opgangen, bevæbnet med sin håndvandskanon, frem til onsdag aften klokken 23.

Er det første gang, I sprøjter med vand?

»Nej, det gjorde vi også sidste år. Men der blev folk ret sure, så I år spørger vi folk, om vi må sprøjte,« siger Uffe Olsen og sender i samme øjeblik en stråle af vand over en Distortion-gæst - efter at have spurgt om det var i orden.

»Det er rigtig sjovt,« lyder det fra Uffe Olsens datter Esmaralda, som også er med - dog ikke helt til klokken 23.

»Det er sjovt, det er uskyldigt, og det er effektivt!«, skriver Distortion på deres hjemmeside om vandsprøjteriet på de gæster, der lader vandet, hvor de ikke burde - men er det nu også så uskyldigt?

Det mener forsvarsadvokat med 20 års erfaring inden for straffesager Peter Trudsø ikke.

»Hvis der er tale om en stor mængde vand, kan man ifølge straffelovens paragraf 244 blive dømt for vold. Hvis det er en lille mængde, helt rent vand, så er det nok ikke vold - men jeg anbefaler, at man generelt holder sig fra det. Man risikerer at provokere folk, hvilket kan eskalere,« siger han.

Folk på Nørrebrogade under sidste års Distortion. Foto: Jonas Olufson Folk på Nørrebrogade under sidste års Distortion. Foto: Jonas Olufson

Han fortæller, at det også handler om, hvorvidt vandet er helt rent. Hvis en mindre mængde vand er blandet med noget andet, ildelugtende væske, så er det ligeledes ulovligt. Hvis man bliver dømt, kan man se frem til bødestraf og en plet på straffeattesten.

»Jeg synes, Distortion skal afholde sig fra at anbefale noget, som kan være strafbart. En ting er, at det er strafbart, men det kan medføre uhensigtsmæssige situationer. Jeg vil bare kalde det dumt råd,« siger forsvarsadvokaten.

Presseansvarlig for Distortion Mai Øvlisen fortæller, hvorfor de har valgt at gøre, som de gør.

»Man må heller ikke pisse på gaden - det er også strafbart. Vi prøver bare at forebygge det i en sjov, hyggelig og venlig tone. Det er Distortions ansvar at passe på den bydel, vi får lov at bruge. Og det er hvert enkelt af vores publikummers ansvar at opføre sig ordentligt,« siger hun.

Initiativet er en del af deres Pas På Byen-kampagne, de har startet, da de mener, mange af deres gæster glemmer, at de er i et område, hvor folk bor.

»Det handler ikke om at gøre folk gennemblødte, men om at gæsterne skal forstå, at folk bor der, og det er der jo heldigvis rigtig mange der godt kan finde ud af - der er bare få af dem der ikke kan,« siger hun.

Tis i gaderne har længe været et problem for festivalen, men især i år har det været en af Københavns Kommunes helt store kæpheste.

Distortion-arrangørernes første redegørelse fik de smidt direkte tilbage i hovedet, da kommunen blandt andet ikke mente, der var gjort ordentligt rede for, hvordan de ville sørge for at undgå urin andre steder end i toiletterne. Nu har de sørget for ekstra mange toiletbåse i gaderne i håb om, gæsterne vil ty til dem i stedet for brostenene.