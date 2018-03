’Knep dig selv.’

Blandt andet sådan lyder det i en mail den 12. marts til Nyborgs viceborgmester, Carsten Kudsk (DF), der er sendt fra Lars Overby, som er direktør i reklamefirmaet Track One.

Nu føler politikeren sig verbalt forulempet og truet af Lars Overby.

Det skriver Fyens.dk.

»Jeg har aldrig prøvet noget lignende, aldrig. En ting er den grove måde, han skriver på. Det kan jeg godt overleve. Men at han begynder at true med, at han vil svine mig til overfor hvem og hver mand. Det overrasker mig,« siger Carsten Kudsk til Fyens.dk

Mailen er sendt i forbindelse med efterårets kommunevalg, hvor Carsten Kudsk havde bestilt en påsætning af et logo på sin bil, som han skulle bruge som reklame under valgkampen.

Ud over den hårde indledning på mailen, hvor Carsten Kudsk bliver bedt om at ’kneppe sig selv’, skriver Lars Overby følgende: 'Jeg skal gøre ALT der står i min magt for at svine dig til ude i den store verden.'

Og det var den trussel, som fik politikeren til at offentliggøre mailen.

Lars Overby og Carsten Kudsk er ifølge sidstnævnte røget i totterne på hinanden på baggrund af 350 kroner, der ikke er blevet betalt.

Det fremgår af mails som Fyens.dk har set, at Lars Overby mener, at han er berettiget til at opkræve et beløb på 4.558,13 kroner, mens Carsten Kudsk altså mener, at beløbet skal være 350 kroner lavere.

Lars Overby har i en mail til Fyens skrevet, at han både 'er ked af' og 'beklager' den måde han formulerede sig på i mailen til Carsten Kudsk.

'Når det er sagt, så blev mailen skrevet i en vrede over, at Carsten Kudsk løb fra en klokkeklar aftale, ligesom han selv bar brænde til bålet ved at sende en mail, som i sin form var grænseoverskridende. Det blev jeg stødt over, men jeg fortryder selvfølgelig, at jeg ikke nåede at tælle til ti, inden jeg sendte min mail,' skriver Lars Overby i mailen til avisen.