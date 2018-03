Dansk Folkeparti i Vordingborg har Langfredag formiddag fjernet en video fra lokalforeningens Facebookside.

I videoen, der angiveligt er optaget i offentlig transport i Sverige, ses en ung mand optræde overordentligt uhøfligt over for en kvinde, som han får til at forlade sin plads - tilsyneladende for at han så selv kan sidde ned.

Optagelsen blev delt Skærtorsdag af Dansk Folkeparti i Vordingborg med ordene:

'Således skaffer en reptilhjerne sig en siddeplads i bussen. Er det ikke pragtfuldt med disse veltilpassede og høflige skabninger af anden etnisk herkomst...? Længe leve multikulturen.’

BT har spurgt lokalformand Helle Jørgensen til begrundelsen for at dele videoen samt den tilhørende tekst.

Hun fortæller fredag formiddag, at hun ikke selv kendte til opslaget, før hun af BT bliver gjort opmærksom på det. Ifølge hende har tre bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningen adgang til at publicere på foreningens Facebook-side.

»Det er normalt ikke et opslag, vi ville dele. Det er noget, der lader til at foregå i Sverige, og vi deler kun noget, der har relevans lokalt. Hvorfor det er delt, og hvordan det er sluppet igennem nåleøjet, ved jeg ikke,« siger hun.

Helle Jørgensen fortæller, at hun hverken bryder sig om at videoen er delt, samt at ord som ‘reptilhjerne’ er brugt foruden generelle beskrivelser om borgere af anden etnisk herkomst på baggrund af en enkelt person.

»Jeg vil sige, at de ord er ikke noget, jeg vil bruge. Det ligger langt fra mig og min person at udtale mig sådan. Jeg bryder mig ikke om det. Uanset hvilken herkomst man har, skal man behandle hinanden med respekt - også selv om man er uenige med dem. Man skal behandle andre, som man selv vil behandles. Det er min tommelfingerregel.«

Derfor bør videoen ikke være på foreningens Facebook-side, mener hun.

»Den bliver pillet ned,« siger hun til BT.

Og det er nu sket.

»Når man repræsenterer et politisk parti, så taler man pænt om andre mennesker,« siger Helle Jørgensen.