Kort før kl. 12 fredag blev der indgået en overenskomstsaftale for 500.000 ansatte i kommunerne. Her er, hvad forhandlerne oplyste om aftalen, da de kom ud af forhandlingslokalet.

Lønramme på 8.1 procent

Lønreguleringen vil fremover følge det private marked

Aftale om lærernes arbejdstidsregler

Betalt spisepause.

Der er nu indgået aftaler for alle inden for det kommunale og dele af det regionale område. Hele statens område mangler at indgå en aftale.

Opdateres ...