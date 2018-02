Endnu et milliardbeløb er klar til stifteren bag Flying Tiger Copenhagen, når virksomheden skal sælges igen.

Milliardeventyret startede med en lille butik på Islands Brygge i 1995. Varerne var noget nært de samme som i dag, og priserne har heller ikke ændret sig meget. En lille guldmønt. En flad 10'er. Tiger - nu kendt som Flying Tiger Copenhagen - står igen til at indbringe stifteren Lennart Lajboschitz et milliardbeløb.

Det skriver Børsen.

Tilbage i 2013 blev butikskæden Flying Tiger Copenhagen solgt til kapitalfonden EQT. Dengang tjente stifteren af butikskæden, Lennart Lajboschitz, 1,5 mia. kr.. Nu står han til at score endnu et milliardbeløb, efter at firmaet igen skal sælges.

Selvom Lennart Lajboschitz solgte virksomheden for nogle år siden, ejer han fortsat 28 procent af aktierne i butikskæden, og han kan derfor se frem til at modtage knap 2 mia. kr., hvis salget går som antaget.

»Jeg vil helst ikke udtale mig om salgsprocessen. Jeg er med i bestyrelsen, men ellers ved jeg ikke, hvad der konkret sker,« siger Lennart Lajboschitz fra sin ferie i Thailand til Børsen.

Den amerikanske storbank Morgan Stanley er blevet hyret til at stå for salget, der forventes at værdisætte Flying Tiger Copenhagen til omkring 6 mia. kr.

Da butikskæden blev solgt i 2013 var den vokset til over 300 butikker i 20 lande - og breder sig stadig. Virksomheden har nemlig formået at tiltrække en del international interesse, nu hvor Flying Tiger Copenhagen har slået sig ned i en del byer verden over.

Selvom virksomheden i dag breder sig ud over flere kontinenter, har de senere år budt på vigende salg. Men efter den nye topchef Mette Maix, som er tidligere topchef for Føtex og Berlingske, trådte til, er virksomhedens økonomi blevet attraktiv igen.

Derfor kommer salget af Flying Tiger Copenhagen også på et interresant tidspunkt. Men stifteren bag har endnu ikke gjort sig nogle tanker om, hvorvidt han vil forblive medejer af virksomheden.

Egentlig ser Lennart Lajboschitz sig nemlig ikke som en forretningsmand. Han lærte sig selv at drive forretning ved at sælge paraplyer på kræmmermarkeder. Og butikskæden - ja, ifølge sifteren selv var det lidt af et tilfælde, at den overhovedet blev til.

Den første butik, Zebra, havde han sammen med sin kone. Butik nummer to, og dermed også butikskæden, blev til, da Lennart Lajboschitz' svigerinde manglede et sommerferiejob. Et familiemedlem havde et ledigt lokale i Gothersgade og kort efter var det, der nu er et internationalt mærke, kørende.

I dag er Lennart Lasboschitz nummer 63 på listen over de mest rige i Danmark, skriver Berlingske Business.