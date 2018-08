En 28-årig kvinde er fredag eftermiddag blevet sigtet for at bære en niqab i det offentlige rum.

Klokken var omkring 13, da Nordsjællands Politi fik en opringning om ‘tumult og ballade’ i shoppingcentret Hørsholm Midtpunkt, cirka 25 kilometer nord for København.

Her kunne man konstatere, at to kvinder var kommet op at toppes på rulletrappen. Under slagsmålet var den ene kvindes niqab røget af, men da patruljevognen nåede frem, havde hun taget sløret på igen.

»Vi sigter dem for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Samtidig kan vi konstatere, at den ene kvinde er iklædt niqab. Så tager vi fat i hende og siger, at det er en overtrædelse af straffeloven. Og det bliver hun sigtet for,« siger vagtchef David Borchersen hos Nordsjællands Politi til B.T.

Første bøde

Politiet tog billeder af kvinden for at sikre bevisførelsen, og derudover sikrede man sig videoovervågningen fra centret for at fastslå, om den anden kvinde bevidst havde forsøgt at rive niqabben af kvinden.

»Patruljen har konstateret, at det formentlig er en af kvinderne, som er kommet til at gå ind i den anden ved en rulletrappe. Og så bliver den anden sur og skubber tilbage. Herefter opstår der skub og slag. Det har intet med niqabben at gøre. Slet ikke,« siger David Borchersen.

Fakta FAKTA: Sådan skal politiet håndhæve tildækningsforbuddet Betjente har fået en vejledning fra Rigspolitiet om, hvordan de i praksis skal håndhæve tildækningsforbud. For første gang i Danmark er en kvinde iklædt niqab blevet sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet. Den 28-årige kvinde kom op at toppes med en anden kvinde på en rulletrappe i Hørsholm Midtpunkt, oplyser politiet fredag. Siden 1. august har landets betjente skulle håndhæve tildækningsforbuddet. Rigspolitiet har offentliggjort en vejledning, der guider den enkelte betjent til, hvordan forbuddet skal håndhæves i praksis. Her er en række centrale punkter fra vejledningen: * Betjenten skal først bedømme, om ansigtet anses for at være skjult. Det afgøres blandt andet af, hvorvidt man kan se og aflæse personens ansigtsudtryk. * Hvis betjenten mistænker, at personen er underlagt negativ social kontrol, skal betjenten vurdere, om der er grundlag for at efterforske det, og om personen skal tilbydes støtte og hjælp. Eksempelvis hvis personen giver udtryk for at være tvunget til at dække sit ansigt. * Overtrædelse af tildækningsforbuddet skal behandles som enhver anden overtrædelse af straffeloven. Hvis betjenten finder det nødvendigt, kan personen anholdes og køres til politistationen. Anholdelsen skal ske så skånsomt som muligt. * Politiet skal generelt håndtere tildækningsforbuddet "under behørig hensyntagen til personens integritet og uden unødig krænkelse af den pågældende". * Der kan være situationer, hvor en person kortvarigt befinder sig foran en religiøs bygning på vej ind. Her skal betjenten foretage en konkret vurdering om, hvorvidt det er en overtrædelse af forbuddet eller ej. * Betjenten kan i situationen påbyde personen at fjerne beklædningsgenstanden, der dækker ansigtet, eller fjerne sig fra det offentlige rum. * Hvis betjenten er i tvivl om, hvordan forbuddet skal håndteres, skal betjenten bede vagtchefen om afklaring. * Hvis betjenten opdager, at en person, som netop har fået en bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet, igen ifører sig beklædningsgenstanden, er der tale om en ny overtrædelse. * Politiet skal sikre sig dokumentation på overtrædelsen af forbuddet. Enten ved at tage et foto eller optage video. Kilder: Rigspolitiet, Berlingske. /ritzau/

Den 28-årige kvinde er den første, der bliver sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet, blot to dage efter den nye lov trådte i kraft den 1. august. Kvinden kan i første omgang forvente en bøde på 1.000 kroner.

Politiet siger, at kvinden tog imod sigtelsen stille og roligt. Herefter blev hun stillet et ultimatum af betjentene:

»Vi begynder ikke at hive niqab eller burka af folk. Hun blev bedt om selv at afklæde sig niqabben eller at bevæge sig udenfor det offentlige rum. Hun valgte det sidste,« siger David Borchersen.

