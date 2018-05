Sommerkjoler, korte bukser og solbriller.

Det er næsten for godt til at være sandt, men den tidlige sommer ser ud til at fortsætte, så pak endelig ikke solcremen og sommersandaler alt for langt væk endnu.

De majgrønne græsplæner kan ifølge meteorologerne også i de kommende dage fortsætte med at nyde godt af lunt solskin og knaldblå himmel som følge af et solidt højtryk over Danmark. Det fik søndag temperaturen til nogle steder i det midtjyske at nå op på 23 grader, og varmen ser ud til at holde ved i hvert fald til onsdag, lover DMI.

Marie hopper i vandet sammen med Kasper ved Islands Brygge. Islands Brygge. Søndag den 6. maj, 2018. Foto: Uffe Weng Marie hopper i vandet sammen med Kasper ved Islands Brygge. Islands Brygge. Søndag den 6. maj, 2018. Foto: Uffe Weng

»Mandag ventes temperaturerne at komme til at ligge på 18-23 grader- og nogle steder især i Jylland måske helt op til 25 grader. Så der er endnu en smuk og tør forårsdag i vente, men ved kyster med pålandsvind kan temperaturerne godt nå ned på 12-15 grader,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner.

»Tirsdag ser også ud til at blive tør hele dagen og solrig. Også her er der temperaturmæssigt udsigt til 18-24 grader - visse steder i Vest- og Sønderjylland kan det måske snige sig helt op til 25 grader. Men også tirsdag vil det ved syd- og østvendte kyster bliver mærkbart koldere.«

Ved Islands Brygge i København blev der i går både solbadet og spis solide mængder af is på en forårsdag, der nærmest var sommer. Foto: Uffe Weng Ved Islands Brygge i København blev der i går både solbadet og spis solide mængder af is på en forårsdag, der nærmest var sommer. Foto: Uffe Weng

Også onsdag ventes de vestlige kyster at kunne prale af de højeste temperaturer med mulighed for helt op til 25 grader i det vestlige Jylland, men op ad dagen kan der komme lidt slørede skyer og i løbet af natten ventes der at komme ustabilt vejr ind over landet fra vest.

»Torsdag kommer der ifølge prognoserne et frontsystem ind med regn og tordenbyger. Spørgsmålet er, hvor kraftige de bliver - det er lidt usikkert i øjeblikket,« tilføjer DMI's vagthavende meteorolog.

Fredag ser det foreløbig ud til at blive relativt tørt, men igen er forudsigelserne forbundet med en vis usikkerhed.

Det aktuelle højtryk over Danmark står i øvrigt i grel modsætning til vejret i Sydeuropa, hvor landene omkring Middelhavet er præget af kraftige byger. Så hvis man holder af sol og tidlig sommer, har Nordeuropa i disse dage været det helt rigtige sted at opholde sig.

»Både Spanien, Sydfrankrig, Italien og Grækenland har haft nogle solide tordenvejr, hvor der er faldet pænt mange kubikmeter regn,« siger Mette Wagner fra DMI.