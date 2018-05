En pige på nitten måneder blev lørdag eftermiddag bidt ansigtet af en hund, da hun sammen med sin familie besøgte dyregården ved Skallerup Seaside resort i Hjørring.

Ditte Christine Jespersen, Nikolaj Grøn Pedersen, deres datter på et år og søn på seks måneder, havde været ude at køre en tur, da de lørdag besluttede sig for at køre forbi dyregården Klithusegaarden i Hjørring for at få en is og nyde det dejlige solskinsvejr.

Da den lille familie skulle til at forlade gården, efter at have fodret rådyr med mælkebøtter og set blandt andet heste og høns, fik et-årige Lili øje på nogle børn, der stod og klappde en hund af racen australsk hyrdehund, som gik løst rundt på gården.

»Lili elsker dyr, så da den kommer gående forbi os klapper hun den,« fortæller Lilis mor Ditte Christine Jespersen BT.

Hunden stoppede ifølge Ditte Christine Jespersen op - som for at signalere, at det var okay, at den lille pige klappede den - men da Lili gik om foran den for at sige hej, ændrede den pludselig adfærd.

»Ud af det blå griber den fat i hendes kind og rusker hende til jorden. Mens hun ligger der, bider den sig fast igen,« forklarer Ditte Christine Jespersen.

Her ses Lili og hendes far Nikolaj Grøn Pedersen kort efter, at hun blev bidt. Foto: Privatfoto Her ses Lili og hendes far Nikolaj Grøn Pedersen kort efter, at hun blev bidt. Foto: Privatfoto

Hun stod selv en meter derfra med parrets søn på armen.

»Jeg kan huske, at jeg stod og tænkte, at jeg ville gå derhen og forsøge at få hunden væk fra Lili, men stivnede fuldstændigt.«

I stedet tog Lilis far, Nikolaj Grøn Pedersen, affære.

»Han får løftet hunden væk og tager Lili op. Hvis han ikke havde handlet hurtigt, tør jeg slet ikke tænke på, hvad der kunne være sket,« siger Ditte Christine Jespersen.

Indlagt på sygehuset

Begge Lilis forældre kunne se på den store mængde blod og sårene i ansigtet, at deres datter var kommet slemt til skade, så de fik hende hurtigt til vagtlægen.

Hun havde fået et tre centimeter dybt åbent sår på højre kind og et af hundens bid var gået igennem næsevæggen.

Vagtlægen limede hende tre steder, men da Lili senere på dagen fik høj feber, besluttede forældrene sig for at køre hende på Hjørring hospital, hvor hun lå indlagt indtil mandag.

Lili begyndte hurtigt at hæve op, efter hun havde været ved vagtlægen og få limet sine sår. Foto: Privatfoto Lili begyndte hurtigt at hæve op, efter hun havde været ved vagtlægen og få limet sine sår. Foto: Privatfoto

Da BT taler med Lilis forældre, er den lille pige netop blevet lagt i narkose på Aalborg universitetshospital, fordi lægerne skulle åbne hendes sår, sterilisere dem og sy dem sammen i stedet for at lime.

»Det er en kæmpe omgang for sådan en lille pige, og vi er stadig fuldstændigt i chok,« siger Ditte Christine Jespersen, hvis stemme ryster, da BT taler med hende.

Må IKKE ske for andre

Forældrene anmeldte lørdag episoden til Nordjyllands Politi. De ønsker nemlig ikke, at lignende skal ske for andre børn, der besøger Skallerup Seaside resorts dyregård.

»Billedet af Lili, der ligger på jorden og bliver rusket i af hunden, er printet ind i vores hukommelse. Det var et forfærdeligt syn, og det skal bare ikke ske for andre,« siger Ditte Christine Jespersen, der fortæller, at selvom Lili er en livsglad pige, der er ved godt mod, har hun flere gange efter episoden sagt: 'Hund av av'.

Også Lilis far, Nikolaj Grøn Pedersen, er enig i, at der skal tages affære.

»Jeg ser gerne, at den hund bliver aflivet,« siger han til BT og tilføjer:

»Jeg har haft hund hele mit liv. Jeg elsker hunde og er god til at aflæse deres adfærd, men denne hund angreb ud af den blå luft. Der var ingen tegn, og når den har sådan en brist, så skal den ikke være i nærheden af mennesker.«

BT har været i kontakt med ejeren af hunden, der bed Lili. Hun ønsker ikke at udtale sig, så længe politiets efterforskning stadig er i gang.

Hunden fjernet fra gården Dyregården Klithusegaarden er en dyregård, hvor børn blandt andet kan hjælpe med at malke køer og samle æg ved hønsene. Gården hører under Skallerup Seaside resort. Da BT kontakter dem, fortæller de, at de finder episoden meget beklagelig. Dyregården Klithusegaarden er en dyregård, hvor børn blandt andet kan hjælpe med at malke køer og samle æg ved hønsene. Gården hører under Skallerup Seaside resort. Da BT kontakter dem, fortæller de, at de er meget ærgerlige over situationen. »Vi synes naturligvis, at det er dybt tragisk. Vi er meget berørte af det og utroligt kede af, at et lille barn er blevet bidt af en hund,« siger Mette Clausen, der er salgs- og marketingschef hos Skallerup Seaside Resort og som ikke var til stede, da det skete. Hun fortæller, at hunden ikke er deres, men tilhører en kvinde, der forpagter dyregården og ridecenteret Klithusegaarden. Hos Skallerup Seaside resort har man dog besluttet, at hunden skal holdes væk fra gården, indtil politiet får klarlagt hændelsesforløbet. »Med det samme, vi fik nys om episoden, blev hunden fjernet fra gården, og den kommer ikke tilbage, indtil vi ved lige præcis, hvad der skete. Hvis familiens udlægning af episoden er sand, så skal den naturligvis aldrig tilbage til gården,« siger Mette Clausen.