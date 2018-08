Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Danmark får grønt lys til milliardindkøb af missiler

De amerikanske myndigheder har forhåndsgodkendt et salg af op til 50 luftværnsmissiler til det danske forsvar. Prisen er 152 millioner dollar svarende til en milliard danske kroner, oplyser det amerikanske forsvarsministerium.

FN og USA kræver granskning af angreb mod bus i Yemen

Både FN og USA reagerer kraftigt på meldingerne om, at mindst 50 mennesker - 29 af dem børn - er blevet dræbt i et luftangreb mod en bus i Yemen torsdag. Ifølge houthi-oprørernes tv-kanal, Al Masirah, blev bussen angrebet af fly fra den saudi-ledede koalition i regionen.

Mange af ofrene ved gårsdagens angreb i Yemen var børn under ti år.

Donald Trumps svigerforældre får statsborgerskab i USA

USA's førstedame Melania Trumps slovensk fødte forældre har fået amerikansk statsborgerskab. Det oplyser parrets advokat Michael Wildes ifølge flere medier. Viktor og Amalija Knavs aflagde troskabsed til USA ved en privat ceremoni torsdag i New York.

Donald Trumps svigerforældre, Viktor and Amalija Knavs, har fået amerikansk statsborgerskab.

Ryanairs pilotstrejke spreder sig

Omfanget af strejken blandt Ryanair-piloter vokser, efter en dommer i Holland torsdag aften afviste at blokere de hollandske piloter fra at deltage i strejken. Strejken træder i kraft fredag og omfatter flere europæiske lande. I alt er næsten 400 afgange aflyst.

Pilotstrejken i Ryanair breder sig.

Turister strømmer igen til Tunesien efter strandmassakre

Tunesiens turistindtægter fortsætter med at stige, efter at turistbranchen stort set blev lammet, efter at to blodige angreb i 2015 kostede adskillige udlændinge livet. Angrebene fik flere lande til at fraråde deres borgere at rejse til Tunesien.

Avisernes forsider

Berlingske

Flere tidligere og helt centrale ansatte i Danske Banks estiske filial afviser pure at deltage i Danske Banks egen advokatundersøgelse af hvidvasksagen. Undersøgelsen er ikke uafhængig, mener de.



B.T.

I dag er det præcis et år siden, at journalisten Kim Wall stævnede ud i Øresund i ubåden Nautilus sammen med Peter Madsen. Det kostede hende livet. Men for Kims mor, Ingrid Wall, skal denne dato ikke være en dag, hvor datteren mindes som et offer, men hvor man fejrer hendes liv.

Kim Walls mor, Ingrid Wall.

Børsen

Andreas Colding er fortid i Pandora. Strategien er rigtig, men eksekveringen har fejlet, siger bestyrelsesformand Peder Tuborgh. Pandora holder alligevel fast i, at selskabet i 2019 og fremefter kan vækste salget fra syv til ti procent. Men investorer og analytikere er ikke overbeviste.

Ekstra Bladet

Butikspersonale, taxachauffører og foreningsfolk skal lære at spotte demente i Nordsjælland, så demensramte får den bedst mulige oplevelse, når de bevæger sig ud i lokalsamfundet. Projektet skal bekæmpe følgevirkningerne af demens og aflaste de pårørende.

Information

Regnemetoderne i Finansministeriet har altid været politiserede, siger tidligere chef for ministeriets økonomiske afdeling og løfter sløret for, hvordan Anders Fogh Rasmussen pressede embedsværket til at regne med dynamiske effekter af skattelettelser.

Jyllands-Posten

Regeringens ambition om et harmonisk efterår i blå lejr er truet af tordenvarsler i den politiske vejrudsigt. Temperaturerne er allerede steget mere end forventet, og det kan ende i ekstreme forhold, skriver avisens politiske analytiker Marchen Neel Gjertsen.

Kristeligt Dagblad

Udviklingen syd for den dansk-tyske grænse får flere til at rejse spørgsmål om fremtiden for det danske mindretal. Kulturministeren opfordrer til tydelige sprogkrav, hvis mindretallet skal overleve, mens andre sætter spørgsmålstegn ved rimeligheden i den store statsstøtte.

Politiken

Ved at oprette firmaer kan døve eller deres ægtefæller tjene penge på at udbetale tilskud til tegnsprogstolke som løn til sig selv. Fidusen er lovlig, men politisk flertal vil ændre reglerne. Et par i en sjællandsk kommune tjener cirka 350.000 kroner om året ved at udnytte forholdet.

