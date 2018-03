'EFTERLYSNING !! FANG TYVEN'.

Sådan starter Mikala Naur sit Facebook-opslag, der siden onsdag er blevet delt mere end 300 gange. I opslaget efterlyser Mikala Naur en historisk broche, tidligere båret af Katarina den Store, der regerede som kejserinde i Rusland fra 1762 til sin død i 1796.

Brochen har sidenhen skiftet ejere, og i dag er den i Mikala Naurs varetægt. Eller rettere sagt: Det var den. I mandags brød én eller flere tyve ind i Mikala Naurs lejlighed på Østerbro i København, og i den forbindelse hapsede de blandt andet det historiske smykke, der af gode grunde har en høj affektionsværdi for Mikala Naur.

Se et billede af brochen i Mikala Naurs opslag herunder.

Brochen kom for første gang i Mikala Naurs families varetægt, da hendes oldemor fik den af sin mand i 1911. Mikala Naur har desuden opkaldt sin datter, Katarina Naur, efter det værdifulde smykke.

Mikala Naur beskriver selv brochen som: 'Brochen er diamanter fattet i sølv og fra 1700-tallet, den historiske værdi er stor i forhold til evt. hæler splitter den op. Måler ca. 300mm X 400mm. i opslaget.

Siden hun lagde opslaget på Facebook, har flere hundrede mennesker delt opslaget for at få brochen tilbage i Mikala Naurs hænder, og det er hun beæret over. I et senere opslag, skrevet torsdag, takker hun for de mange delinger.

BT har uden held forsøgt at få en kommentar fra Mikala Naur, men til TV 2 LORRY fortæller hun om brochen:

»Den har altid haft en betydning i mit liv. Jeg var meget knyttet til min mormor, og hun havde den og sine andre smykker liggende i en skuffe. Vi havde nærmest et ritual, hvor vi kiggede på hendes smykker og talte om, hvor hun havde dem fra.«