Hvis du bor i Herlev Kommune, så kan du måske forvente, at der kommer brunt vand ud af din vandhane henover sommeren.

Det meddeler HOFOR, som står for vandforsygningen.

Beredskab Øst er nemlig i gang med at efterse brandhanerne i hele kommunen, og det kan altså resultere i rødbrunt drikkevand og ændre smagen.

Det er dog helt og aldeles ufarligt.

Når Beredskab Øst efterser brandhanerne afbryder de vandledningernes tryk- og strømningsforhold, og det er altså det, der er årsagen til den noget anderledes vand, som indbyggerne i kommunen potentielt kan opleve.

'Beredskab Øst beklager de gener som eftersynene af brandhanerne kan medføre – eftersynene er en nødvendighed for at brandhanerne er funktionsdygtige og virker, når der er behov for det,’ skriver HOFOR.

Eftersynet finder sted henover sommeren i hverdage mellem klokken 9 til 15.30 og lørdage mellem klokken 9 og 12.