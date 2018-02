Et par hundrede rejselystne danskere kommer alligevel ikke afsted på deres drømmerejse, fordi deres rejseselskab DaGama Travel tirsdag gik konkurs.

Kufferten var pakket. Passet fundet frem, og billetten printet - klar til afgang dagen efter. Men tirsdag aften ringede telefonen hos cirka 10 danskere med besked om, at de alligevel ikke skulle ud at rejse onsdag. Deres rejseselskab var nemlig gået konkurs.

Sådan er situationen for i alt et par hundrede kunder, der har købt rejser gennem DaGama Travel, som primært solgte gruppe- og specialrejser til fjerne egne som Vietnam, Indien, Cuba og Kina. Flere af dem skulle have været af sted i denne uge.

Rejseselskabet erklærede sig konkurs i Sø- og Handelsretten tirsdag, og dermed er den første konkurs i den danske rejsebranche i 2018 en realitet.

HAR DU KØBT EN REJSE HOS DAGAMA TRAVEL? Så skriv til BT på 1929@bt.dk eller via vores Facebook-side.

Forklaringen på rejseselskabets nedtur er ifølge kuratoren lige så enkel, som den er sørgelig:

»Man har simpelthen ikke solgt rejser nok. Selskabet har været presset af hård konkurrence fra større aktører og udbuddet online. Det har betydet, at man ikke har kunnet holde volumen i omsætningen.«

Det siger advokat Anders Bendtsen fra advokatfirmaet Lind, som er kurator for konkusboet.

DaGama Travel har lige nu 67 kunder på rejser rundt om i verden. De får dækket udgifterne til overnatning og hjemrejse, og ifølge advokaten ser det lige nu ud til, at de alle kan gennemføre deres rejse som planlagt.

Lige nu er man i gang med at kontakte de kunder, der har bestilt en rejse, for at fortælle dem, at selskabet er krakket, og at de derfor ikke kan komme af sted.

Anders Bendtsen fortæller, at man tirsdag ringede til de rejsende, der skulle have været af sted onsdag og torsdag. Trods den noget trælse besked tog de fleste kunder det pænt.

»Der var en gruppe på omkring 10 personer, som skulle have været af sted i dag (onsdag, red.). Jeg har ikke selv talt med dem, men såvidt jeg har forstået, så tog de det pænt,« siger advokaten.

Dernæst sørger kuratoren for at få de gæster, der allerede er af sted, hjem igen. Endelig står kuratoren for at gennemgå boet efter konkursen, og her siger Anders Bendtsen, at det umiddelbart 'ser pænt ud.'

»Der er ryddet pænt op forstået på den måde, at der ikke er mange, der har penge til gode. De ansatte har fået løb, og man har betalt de fleste af regningerne. Folk, der får aflyst deres rejser, kommer ikke til at lide et tab. Rejsegarantifonden lider et tab, men vi har endnu ikke overblik over, hvor mange penge det drejer sig om,« siger advokaten.

Rejsegarantifonden forventer et tab på omkring 3,2 millioner kroner som følge af DaGama Travels konkurs.

Først samme dag, som konkursen blev begæret, fik Rejsegarantifonden besked på, at de økonomiske problemer i DaGama Travel var i så store økonomiske vanskeligheder, at der ingen anden udvej var.

»DaGama konkurrerede med nogle af de rigtig store rejsebureauer på gruppe- og specialrejser. Det er et vanskeligt marked. Vi har løbende fulgt DaGama og tidligere fået ejerne til at øge deres indskud i rejsebureauet for at styrke kapitalen,« siger Birgitte Fjeldhoff til rejse- og turismesitet Standby.dk.

DaGama Travel har for kort tid siden oplyst på deres hjemmeside, at de er erklæret konkurs.