Mandag eftermiddag oplyste Dansk Jernbaneforbund på deres hjemmeside, at forbundets medlemmer havde stemt nej til overenskomstaftalen med kommunerne.

Intet mindre end 85,5 procent stemte nej til aftalen, og det viser ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, professor Emeritus, Flemming Ibsen, at noget er 'gået helt galt':

»Der er et eller andet, der er gået helt galt, hvor man har præsenteret en aftale, der har provokeret medlemmerne voldsomt, og så stemmer de nej,« oplyser Flemming Ibsen.

Afstemningens resultat betyder, at der bryder en konflikt ud mellem kommunernes og forbundets medlemmer den 11. juni ved midnat, hvis ikke der er indgået en aftale inden. En sådan konflikt vil berøre Nordjyske Jernbaner A/S og Lokaltog A/S.

KL og Dansk Jernbaneforbund har allerede aftalt forhandling torsdag den 7. juni 2017, og forud for det møde, ligger der et stort ansvar hos forbundet:

»De må tydeligvis have fejlfortolket situationen, så nu må forbundet hjem og tænke efter, og så må man snakke med arbejdsgiverne,« oplyser Flemming Ibsen.