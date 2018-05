»Én centimeter mere til den ene eller anden side, så havde den boret lige gennem mig.«

Da 32-årige Dennis Bülow Pedersen kom hjem fra arbejde mandag, var han lidt mere end almindeligt glad for at se sine børn. Nogle timer forinden, da han ved 13-tiden havde kørt på Vestmotorvejen nær udfletningen ved Køge, var det nemlig tæt på at ende katastrofalt for ham, da en flere meter lang aluminiumslægte pludselig kom flyvende gennem luften og brød gennem bilens forrude, hvor han sad med sin makker.

Det fortæller han tirsdag til BT.

»Da vi kom kørende, så vi først en lastbil, der tabte noget ned i forruden på en anden bil, så det sad vi og snakkede lidt om, da der en kilometer længere fremme var en stor BMW-firehjulstrækker, der pludselig klodsede bremsen, så jeg også måtte klodse bremsen. Så var det, at jeg så den lægte komme flyvende op fra bagdækkene på BMW'en,« forklarer Dennis Bülow Pedersen, der arbejder som trappevasker.

»Det eneste, jeg når at se, er, at den vender i luften, og spidsen af den ryger direkte hen mod os. Jeg bukker mig ned bag rattet, og den flyver bare direkte ind gennem forruden. Den rammer rattet, gudskelov, før den ryger sidelæns hen over hovedet på min makker, så hun heller ikke bliver ramt. Det var rimelig heldigt, at den ramte rattet. Én centimeter mere til den ene eller anden side, så havde den boret lige gennem mig,« tilføjer han.

Her ses rattet, som lægten ramte, hvilket gjorde, at den røg forbi Dennis Bülow Pedersen. Foto: Dennis Bülow Pedersen Her ses rattet, som lægten ramte, hvilket gjorde, at den røg forbi Dennis Bülow Pedersen. Foto: Dennis Bülow Pedersen

Det lykkedes ham at køre bilen ind til siden, mens lægten stak ud gennem forruden, før han og makkeren kunne stige ud og se nærmere på, hvad der var sket.

Det viste sig, at en omkring tre meter lang aluminiums-lægte stak ud gennem forruden.

»Det vejer jo ikke så meget, men når lortet så kommer flyvende med rimelig godt med fart på, så var det jo bare gået direkte gennem os, hvis det havde ramt,« siger Dennis Bülow Pedersen og fortsætter:

»Så jeg vil sige, at jeg var glad for at se mine børn, da jeg kom hjem.«

Foto: Dennis Bülow Pedersen Foto: Dennis Bülow Pedersen

Efter at være holdt ind til siden ringede han til politiet, som kom ud til stedet for at se nærmere på lægten for at se, om der skulle være et firmanavn eller andet kendetegn på den, så man kunne finde frem til, hvem der havde tabt den. Indtil videre ser det dog ifølge Dennis Bülow Pedersen ikke ud til at kunne lade sig gøre.

»Ham i BMW'en, der kørte over den, er selvfølgelig også uden skyld, for han kunne ikke gøre noget ved, at den pludselig lå på vejen foran ham,« siger Dennis Bülow Pedersen, der havde lidt svært ved at sove, da han lagde sig i sin seng i går.

»Det tog mig tre-fire timer, før jeg overhovedet kunne falde i søvn,« fortæller han.

Her ses hullet i forruden, hvor lægten røg ind. Foto: Dennis Bülow Pedersen Her ses hullet i forruden, hvor lægten røg ind. Foto: Dennis Bülow Pedersen

Han håber nu, at hans historie kan være med til at sikre, at noget lignende ikke sker for andre.

»Prøv at huske at spænde jeres ting fast. Det tager ikke længere tid end to minutter. Jeg kører rimelig tit med trailer, og det tager altså ikke mange minutter at spænde sine ting fast og tjekke efter, om det er gjort ordentligt. Det er utroligt, at folk ikke husker at gøre det,« siger han.