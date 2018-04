Dennis Kristensen, afgående formand for FOA, lækkede bevidst og med fuldt overlæg informationer fra Forligsinstitutionens forhandlinger, selvom det er ulovligt. Det erkender han nu overfor BT.

»Ja, det gjorde jeg helt bevidst. Der var nogle gange undervejs, hvor jeg følte at det var nødvendigt at signalere, at vi måtte have et resultat,« siger han.

Dennis Kristensen stillede sig tirsdag den 17. april ud foran lokalerne i Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København. Her stillede han sig op foran FOAs egne kameraer, så han kunne tale direkte til 2.000 medlemmer af FOA, som befandt sig til stormøde i Odense. Til dette møde var også flere journalister, herunder fra Ritzau. Lige så vel var der journalister fra flere landsdækkende medier på Sankt Annæ Plads. Foran alle disse landsdækkende medier sagde Dennis Kristensen:

»Bliver vi ikke enige i dag - og det har forligsmanden også mindet os om fra starten.. man må ikke referere, hvad hun siger. Jeg håber ikke, hun hører det her.. at hvis ikke man bliver enige i den her forhandlingsrunde, så er det slut, så kommer vi ikke til at møde hende mere. Så det er sidste frist. Det lægger sådan et afgørende pres,« sagde Dennis Kristensen.

Der var altså ikke tale om en fejl eller fortalelse, men et bevidst brud på reglerne om tavshedspligt fra Forligsinstitutionen fra den erfarne forbundsformand. Han ønskede simpelthen at sende et signal. Inde i Forligsinstitutionen stod Akademikerne stejlt på deres krav om få skrevet deres spisepause ind i overenskomsten. Dennis Kristensen ville gøre det krystalklart, at han ikke trak FOAs medlemmer ind i en storkonflikt på grund af det.

»Jeg følte, at det var nødvendigt at sende det signal, at vi ikke kom til at deltage i en storkonflikt, der handlede om akademikernes spisepause. Det måtte jeg signalere. Nogle gange, så må man signalere det eksternt også,« siger Dennis Kristensen.

Men det måtte du jo slet ikke stå og sige? Du fik jo også skideballe bagefter af forligsmand Mette Christensen?

»Det var vist ikke så meget mig, men om noget andet. Jeg kan ikke huske hvad,« siger Dennis Kristensen om skideballen, som han tidligt onsdag morgen foran pressen beskrev som 'ikke værende rettet mod nogen bestemt'.