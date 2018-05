I sidste uge skrev BT en artikel om, at Horsens Kommune tvinger pølsemanden Tung Nguyen til at lukke sin pølsevogn gennem 14 år, fordi den er for grim.

Nu fortæller pølsemanden selv til BT, at folk er strømmet til pølsevognen 'Torvets Pølser' med støttende hilsner, efter historien brød ud.

»Der har været rigtig mange inde i pølsevognen og skrive under på vores underskriftindsamling. Mange har spurgt ind til sagen, fordi de har en kærlighed til pølsevognen, som jo har stået her i 25 år. De synes, det er noget pjat, at den skal væk,« fortæller Tung Nguyen til BT.

Kort sagt handler sagen om, at Horsens Kommune vil fjerne den 25 år gamle pølsevogn, som Tung Nguyen har ejet i 14 år, til fordel for en arkitekttegnet madbod. Tung Nguyen kan så få lov at leje sig ind i den nye madbod, men det er slet ikke sikkert, at det er muligt:

»Min pølsevogn er 28 kvadratmeter, og inventaret passer til størrelsen. Jeg har været til møde med arkitekterne i Horsens Kommune, og der fik jeg fortalt, at den nye madbod nok bliver mindre, og så er jeg bange for, om inventaret kan være der. De fortalte også, at der nok ikke kommer adgang til toilet og vand, og jeg synes, at det er ulækkert, hvis man ikke kan vaske hænder,« fortæller Tung Nguyen.

Ifølge Teknik og Miljø i Horsens Kommune skyldes hele sagen, at man vil skabe et miljø, 'der tiltrækker flere mennesker'.

Siden flere medier har skrevet om sagen, har et hav af byens borgere altså besøgt pølsevognen for at vise deres støtte og få sig en ristet med det hele, og netop alt den opmærksomhed håber Tung Nguyen kan være med til at rykke i noget:

»Nu har der været en masse skriverier, så det kan jo være, at de vågner op og ændrer det her. Det er jo komisk, at kommunen selv for 25 år siden krævede fra ejeren dengang, at pølsevognen skulle se sådan her ud, og nu siger de så, at den er grim,« siger Tung Nguyen.