Den verdensberømte danske kunster Per Kirkeby er død. Han blev 79 år.

Det skriver Politiken.

Familien bekræfter over for mediet, at den prisbelønnede kunstner sov stille onsdag eftermiddag.

Her ses Per Kirkeby med sin gamle rejsekammerat professor Minik Rosing. Foto: Henning Bagger Her ses Per Kirkeby med sin gamle rejsekammerat professor Minik Rosing. Foto: Henning Bagger

Per Kirkeby var verdensberømt maler, digter, filmmager, grafiker, billedhugger og geolog. I 2015 faldt han desværre udsat for en alvorlig ulykke, da han faldt ned af en trappe i hjemmet i Hellerup.

Indtil ulykken havde det meste af maleren Per Kirkebys liv været fyldt af stærke og dramatiske farver og bevægelse. Det var blevet hans liv, hans identitet. De abstrakte malerier og skulpturerne havde sat ham på verdenskortet som en af de mest kendte danske kunstnere i udlandet og gjort ham til mangemillionær.

