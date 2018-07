Mange danskere går og pruster og sveder i det varme vejr, men for én gruppe af mennesker rammer varmen en tand hårdere.

De pendlere, der dagligt lader sig transportere i den københavnske metro, må nemlig i disse tider acceptere, at et manglende klimaanlæg i metroen betyder, at transportmidlet bliver ualmindeligt varmt at opholde sig i.

Det har fået flere af metroens brugere til at brokke sig på de sociale medier.

B.T. har talt med en af dem, der for alvor var ved at bukke under for varmen. Lene Adel Jensen steg for nylig på metroen på Ørestad Station, men hurtigt kunne hun mærke, at det ville blive en anderledes tur.

»Det var en af de her stranddage, og der var så mange mennesker. Stuvende fuld, og folk pressede sig ind mellem hinanden i den her enormt varme metrovogn. Det var meget ubehageligt,« fortæller 56-årige Lene.

Fakta Metro om manglende klimaanlæg: Det er et spørgsmål om energiforbrug B.T. har konfronteret Metroselskabet med pendlernes mange klager over varmen: Hvordan kan det være, at der ikke er et klimaanlæg i metroen? »Vi har i år en ekstraordinær varm sommer over København, og vi oplever i disse dage en regulær hedebølge. På en almindelig dansk sommerdag er varme ikke noget stort problem i metroen, men denne sommer er ekstrem, og vi beklager, at vi ikke kan afhjælpe den nuværende hede bedre. Vi har oprindeligt valgt ikke at have aircondition, som kan køle toget af på særligt varme sommerdage. Det har vi gjort af hensyn til at spare på metroens energiforbrug. Et airconditionanlæg bruger meget energi, når det er i brug, og hele året rundt vil toget skulle bruge ekstra energi for at kunne transportere et sådant tungt anlæg, som et airconditionanlæg desværre er.« B.T. har talt med en borger, der var ved at få et ildebefindende i metroen grundet varmen. Gambler I ikke med borgernes sikkerhed, når I byder dem sådan en temperatur? »Den ekstremt høje varme kan mærkes overalt – også i metroen. Onsdag var ifølge DMI den varmeste dag i København i 43 år. Det er desværre ikke rart for vores kunder, og det beklager vi. En gennemsnitlig metrotur tager ni minutter, og kunderne kan med fordel tage vand med rundt i sommerlandet – også på rejsen.« Hvilke tiltag gør I jer for at sørge for, at folk ikke dehydrerer eller andet i metroen disse dage? »Ud over at opfordre vores kunder til at huske vand, har vi her under hedebølgen valgt at uddele vandflasker på Lufthavnen metrostation. Turister og hjemvendte danskere er måske ikke klar over, hvor varmt der er i København og i metroen her under hedebølgen. Når der er så varmt som nu, har vores operatør desuden skærpede procedure for, hvor længe vores kunder eksempelvis må opholde sig i et strandet tog.« Kilde: Driftschef Thomas Bech Roskjær fra metroselskabet

Lene tager ofte turen fra Ørestad til Nørreport - og tilbage - så hun tænkte, at hun nok kunne klare varmen.

»Lige fra man steg ind, kunne man mærke, at der hverken var luft eller ventilation. Jeg havde det dog lige så varmt som alle andre, så jeg tænkte, at jeg nok skulle klare den. Men jeg badede i sved, og pludselig fik jeg det dårligt. Jeg tænkte: 'Nu dratter jeg om',« fortæller hun.

Lene Adel Jensen var »ved at dratte« om under sin tur i metroen. Foto: Privatfoto Vis mere Lene Adel Jensen var »ved at dratte« om under sin tur i metroen. Foto: Privatfoto

De næste ti minutter blev en ren kamp, og da hun endelig kom ud på Nørreport Station, var hun »fuldstændig ør i hovedet«:

»Det var meget angstprovokerende, og det har faktisk afholdt mig fra at tage metroen siden, og jeg tager den først igen, når det ikke er så varmt. Det var virkelig varmt og ulækkert,« fortæller hun.

Fakta B.T. måler temperaturen B.T. tog fredag den 27. juli ud i København og målte temperaturen i tre forskellige transportformer. Temperaturen blev målt klokken cirka 14 og var: Metroen: 31,6 grader

Bussen: 31,1 grader

S-tog: 35,8 grader

Lene beskriver, hvordan der lå 'en sø af sved' på gulvet, og at hun frygter for mulige konsekvenser:

»Det er et spørgsmål om tid, før folk dratter om. Især dem, der har været på stranden og er lidt dehydrerede i forvejen. Min gamle mor ville i hvert fald ikke kunne klare turen,« siger Lene.