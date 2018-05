Hvis du har en søn, datter, nevø eller niece, som er kommet glad hjem fra årets skriftlige prøve i matematik for folkeskolens afgangsklasser og sagt »det var da nemt nok,« så er det ikke nødvendigvis fordi dit familiemedlem har store kompetencer ud i matematikken. Årets afgangsprøve, som kaldes 'matematik med hjælpemidler,' var nemlig noget lettere end forrige år. Det oplyser Undervisningsministeriet til BT.

»Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at der nu har været afholdt evalueringsmøde om prøverne i matematik. De foreløbigt gennemgåede besvarelser tyder på, at opgavesættet i år har været lidt lettere end sidste år,« skriver Undervisningsministeriets pressetjeneste til BT i en mail.

Det har ikke været muligt at få Undervisningsministeriet til at uddybe hvor meget lettere 'lidt lettere,' er, men matematiklærer på Forældreskolen i Aarhus Nick Hougaard, der både har haft en afgangsklasse oppe i matematik og selv fungerer som censor for cirka 200 afgangsprøver, har også fået det indtryk at årets prøve er noget lettere end den plejer at være.

»Mine elever sagde noget i retning af 'nå, det var da nemt nok,' da de havde været oppe i den skriftlige matematikprøve. De mente, at det især var nemt at komme igang med opgaverne. Også selvom nogle af dem var for vanskelige til, at de kunne blive helt færdige med dem,« siger han og fortsætter:

»Jeg har selv regnet opgaverne igennem. Desuden sidder jeg jo og retter et par hundrede opgaver som censor. Her kan jeg se, at der er mange børn, som er blevet færdige med opgaverne og har løst dem korrekt. Flere end jeg synes der plejer at være. På den baggrund, så får jeg det indtryk, at prøven er noget lettere,« siger han.

Formand for matematiklærerforeningen i Aarhus og tidligere skolekonsulent, Jørgen Korsgaard, sidder også og retter et velvoksent antal matematikprøver igennem. Han er overrasket over, at de danske skoleelever har formået at svare rigtigt på nogle af de opgaver i prøven, som han selv forventede ville volde dem problemer. Blandt andet en opgave inden for den matematiske gren trigonometri, hvor eleverne skal mestre forhold mellem en trekants sider og vinkler og anvende funktionerne cosinus og sinus. Trigonometri udgik af folkeskolens pensum helt tilbage i 1973, men er netop indført igen.

»Der er jeg faktisk overrasket over, at rigtigt mange af børnene løser den opgave korrekt. Det er ellers en opgave, hvor man kunne forvente at de ville have udfordringer,« siger han og fortsætter:

»Det er faktisk ikke mit indtryk, at opgaven er nemmere i år. Men det er også svært at sige, fordi man ofte oplever at se nogle opgaver, hvor man forventer at børnene vil have svært ved det, men det har de så måske slet ikke. Til gengæld kniber det måste et andet sted i besvarelsen, hvor man ikke havde regnet med det,« forklarer han.

Både Nick Hougaard og Jørgen Korsgaard understreger, at deres oplevelse af årets eksamensopgaver blot er deres personlige indtrykaf dem, hvilket ikke nødvendigvis er repræsentativt for hvordan alle Danmarks afgangselever har oplevet det.

Begge matematiklærere har i øvrigt det indtryk at Opgavekommisionen - som er den enhed, der laver opgaverne - rammer niveauet ganske godt hvert år, men der er udsving i sværhedsgraden.



BT ville gerne have uddybet, hvorfor opgaverne i år var nemmere, men Undervisningsministeriet vendte ikke tilbage i går på BTs henvendelse.