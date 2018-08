Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Demokratisk udfordrer puster Trumps mand i Ohio i nakken

Den republikanske senator Troy Balderson ser kun med nød og næppe ud til at kunne trække sig sejrrigt ud af tirsdagens suppleringsvalg til Repræsentanternes Hus i Ohio. Med knap 99 procent af stemmerne optalt fører Balderson med under 2000 stemmer over demokraten Danny O'Connor.

Tilhængere af republikanske Troy Balderson følger her med i optællingen af det ekstremt tætte suppleringsvalg i Ohio. Justin Merriman/Ritzau Scanpix



​Saudi-Arabien stopper medicinsk behandling af borgere i Canada

Saudi-Arabien har stoppet alle medicinske behandlinger af saudiarabiske borgere, der er indlagt på hospitaler i Canada. Det oplyser et saudiarabisk nyhedsbureau natten til onsdag dansk tid. Saudi-Arabien arbejder nu på at overflytte samtlige patienter til hospitaler uden for Canada. Dermed ser den diplomatiske krise mellem Canada og Saudi-Arabien ikke ud til at være i nærheden af en løsning.

Saudi-Arabiens konge Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Landet er i øjeblikket midt i en alvorlig dimplmatisk konflikt med Canada. (Arkivfoto) Foto: HO

Afskaffelse af regioner står øverst på DF's ønskeliste

En afskaffelse af regionerne bliver et af Dansk Folkepartis vigtigste ønsker til en sundhedsreform, siger partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, til Politiken. Han mener, at det er på tide at tage fat om nældens rod.

Dansk Folkeparti vil af med regionerne. (Arkivfoto) Foto: Keld Navntoft

600 ekstra politibetjente skal bekæmpe skyderier i Chicago

Hundredvis af ekstra politibetjente skal bekæmpe et voldsomt udbrud af skyderier, som plager den amerikanske storby Chicago. I weekenden blev 11 personer skudt og dræbt, mens yderligere omkring 70 personer blev såret.



USA indfører told på kinesiske varer for 16 milliarder dollar

Den amerikanske regering indfører fra 23. august nye toldsatser på kinesiske varer for 16 milliarder dollar. I forvejen har USA's præsident, Donald Trump, lagt told på produkter, som USA importerer fra Kina, for 34 milliarder dollar. Kinas regering har meddelt, at landet er klar til at svare igen.

USA gør alvor af at indføre told på varer fra Kina. (Arkivfoto) Foto: LIU JIN

Copenhagen Pride udebliver fra amerikansk pride-reception

Den amerikanske ambassadør i Danmark har i anledning af Copenhagen Pride Week inviteret flere fra LGBT-miljøet til reception på ambassaden. Men det bliver uden organisationen bag festivalen. Copenhagen Pride har meldt afbud som følge af Donald Trumps linje over for LGBT-personer.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Danmark kan igen sende sårbare flygtninge til Grækenland

Efter mere end et års midlertidig pause kan Danmark igen sende sårbare flygtninge tilbage til Grækenland, har Flygtningenævnet afgjort. Det sker, til trods for at forholdene i Grækenland er vanskelige, og mange må leve på gaden, skriver Information.

Avisernes forsider

Berlingske

Ved indgangen til en politisk sæson, der ender med et valg, åbner DF-formand Kristian Thulesen Dahl for en armlægning med Venstre om EU-politikken.

B.T.

Med få klik på nettet kan du købe legetøjsvåben til børn. Pistoler og maskinpistoler, som er produceret i metal og bærer ordlyden 'realistisk look'. Et alvorligt problem, mener Politiforbundet.

Børsen

Mistilliden til Pandora-ledelsen er så stor, at Alm. Brand ser en decideret "ledelsesrabat" i aktien, der kunne handles 100 procent højere, hvis markedet troede på ledelsen.

Foto: Morten Germund

Ekstra Bladet

Integrationsminister Inger Støjberg (V) har fået festivalbilletter for tusindvis af kroner, hvilket er problematisk ifølge professor.

Information

Flygtningenævnet har besluttet, at særligt sårbare flygtninge godt kan sendes tilbage til Grækenland. Syriske Mohamed og Safa frygter, at de og deres to sønner vil ende på gaden.

Jyllands-Posten

Liberal Alliance advarer mod den kurs, Dansk Folkeparti ønsker for blå blok efter valget. Partiet anklager DF for at ville føre rød politik med borgerlige stemmer.

Kristeligt Dagblad

Mens bybilledet i København sidste år var præget af mange tiggere fra Rumænien, kommer der i øjeblikket færre udenlandske hjemløse hertil. En af forklaringerne er tiggeriloven.

Politiken

På dagen, som kan blive en af de varmeste i Danmark, er en række klimaaktører enige om, at der er skred i klimabevidstheden. Men er det nok? Eksperter giver deres bud på klimaløsninger.

