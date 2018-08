Store dele af Rønne har ved 18.30-tiden igen strøm i kontakterne efter et omfattende strømsvigt på Bornholm.

Rønne. En strømafbrydelse har mandag eftermiddag ramt Bornholm.

Strømmen forsvandt klokken 15.52, angiveligt som følge af en fejl på søkablet mellem Bornholm og Sverige.

Ved 18.30-tiden mandag aften oplyser det lokale energiselskab, at store dele af Rønne igen er forsynet med strøm.

- Det har drillet lidt, men nu er store dele af Rønne igen kommet på. Vores håb er, at resten af øen er på inden for et par timer, altså omkring klokken 20.30, siger Klaus Vesløv, kommunikationschef i Bornholms Energi & Forsyning.

Det er endnu uvist, hvorfor søkablet satte ud.

Øens eget kraftværk er nu aktiveret for at skabe den strøm, der ikke længere kommer fra Sverige.

Når strømmen igen er etableret på hele øen, går arbejdet med at lokalisere fejlen i gang.

- Vi ved, at fejlen er relateret til søkablet mellem Sverige og Bornholm, siger Klaus Vesløv.

Men hvor på kablet, fejlen er opstået, er endnu uvist.

Der har tidligere været lignende situationer, hvor kablet er blevet revet over af skibe.

Det er dog formentlig ikke tilfældet denne gang, oplyser kommunikationschefen.

- Vi har en formodning om, at det ikke skyldes en overrivning, sådan som vi engang imellem oplever, men at en teknisk komponent på linjen er sat ud, siger han.

Bornholm har sin egen produktion af energi fra vindmøller, solceller og biogas. Det suppleres i perioder af strøm fra Sverige.

- Når vi får et pludseligt udfald fra en strømkilde, så får hele systemet et chok. Så sker der det, at det lukker ned for at beskytte systemet. Og det er det, vi har set i dag, siger Klaus Vesløv.

Bornholms Politi oplyser, at der som følge af strømafbrydelsen også kan være udfald på telenettet.

