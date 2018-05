I sidste uge kunne Århus Stiftstidende berette, at Dansk Folkepartis Jette Skive, som er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, er kvinden bag et nyt forslag om, at der fremover ikke må sælges tobak på de aarhusianske musikfestivaler, der blandt andet tæller populære Northside Festival.

»Med forslaget forsøger vi at forebygge, at folk begynder at ryge. Undersøgelser viser nemlig, at folk, der er stoppet med at ryge, tit begynder igen til en festival,« sagde hun i den forbindelse til mediet.

Forslaget er på dagsordenen til det byrådsmøde i Aarhus Kommune, der afholdes onsdag aften, men der er tæt på midnat endnu ikke udkommet et referat på byrådets hjemmeside. Derfor står det ikke klart, om forslaget er blevet vedtaget eller ej.

Spørger man den liberale debattør Karen West, så skal det dog bestemt ikke vedtages. Hun kalder forslaget »dumt med dum på«:

»Jamen altså... jeg synes, at det her er det mest tåbelige forslag nogensinde. Lige præcis festivaler skal man da ikke forbyde tobak på? Det er da her, at unge som gamle udlever sig selv med alkohol, tobak, joints og bare hinanden. Det er et fuldstændigt malplaceret forbudsforslag, som ingen gang på jorden har,« siger Karen West til BT.

Faktisk tror hun, at sådan et forbud vil resultere i en meget værre situation:

»Man tænker sjældent med forbud: Hvad er konsekvenserne? Jeg ville da være mere bange for, om folk så ville købe flere joints eller måske cigaretter på det sorte marked, hvis man pludselig ikke kunne få cigaretter lovligt. Det ville da være meget mere farligt end bare at købe 20 kings på festivalen,« siger hun.

Karen West pointerer desuden, at hun er helt med på, at man forholder sig til rygning i folkeskolen eksempelvis, men hun bryder sig ikke om sådan en »forbudspolitik« rettet mod voksne mennesker.

BT har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jette Skive, så hun kunne forholde sig til Karen Wests argumenter mod forslaget.