Overenskomstforhandlingerne på det regionale område mellem de regionalt ansatte og Danske Regioner er brudt sammen. Det skriver Socialpædagogerne på Twitter:

Sammenbrud på regionernes område. Læs kommentar fra @BennyAndersen her #dkpol og #dkmedie https://t.co/r9DyA8EGnQ — Socialpædagogerne (@socialpaed) 27. februar 2018

Dagens forhandlinger, der begyndte tirsdag klokken 13, brød sammen cirka klokken 17.

Chefforhandler Grete Christensen for de regionalt ansatte siger, at lønrammen - ligesom på det statslige og det kommunale område - er årsag til sammenbruddet.

»Rammen svarer ikke til de forventninger, vi har for vores medlemmer,« siger Grete Christensen til TV2 News.

Tidligere er overenskomstforhandlingerne for de kommunalt og statsansatte også brudt sammen.

FAKTA: Lønstrid har kurs mod forligsinstitution Forhandlinger om overenskomster i alle tre offentlige sektorer er brudt sammen. Forligsmanden træder til. Forhandlingerne om overenskomsterne for de offentligt ansatte er brudt sammen. Torsdag skal de første forhandlere til møde forligsmanden Mette Christensen. Her kan du blive klogere på, hvordan forligsinstitutionen fungerer: * Forligsinstitutionen blev etableret i 1910. * Den skal hjælpe med at finde en løsning, når der er interessekonflikter på arbejdsmarkedet i forbindelse med overenskomstforhandlinger. * Institutionens primære formål er at minimere risikoen for arbejdsstandsning, altså strejke. * Forligsinstitutionen har tre forligsmænd, der kan hjælpe parterne med at nå til enighed. * Forligsmanden kan indkalde til møde mellem partnerne, der har pligt til at møde op. * Forligsmanden kan kræve at få alle relevante oplysninger samt indrømmelser fra parterne. * Forligsmanden kan forsinke, at konflikterne træder i kraft. * I første omgang kan konflikter udsættes i 14 dage, der bruges til yderligere mægling. Dernæst yderligere 14 dage, hvis konflikterne har særlig samfundsmæssig betydning. Kilde: forligsinstitutionen.dk og Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS. /ritzau/

/ritzau/