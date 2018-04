Det blev et succesfuldt farvel til Kennedy Space Center for rumobservatoriet Asim.

Cape Canaveral. En mission med rumobservatoriet Asim er blevet affyret succesfuldt og har nu kurs mod Den Internationale Rumstation (ISS).

Projektet er et internationalt projekt anført under det europæiske rumagentur, ESA, men missionen er ledet af Danmark og DTU Space.

Opsendingen, der blev transmitteret via det amerikanske rumagentur Nasa, løftede succesfuldt Asim op fra Kennedy Space Center i den amerikanske delstat Florida.

Asim er bygget af DTU Space sammen med virksomheden Terma. Og efter en succesfuld opsending begynder rejsen mod de videnskabelige opdagelse.

Det forklarer selskabets spacedirektør Carsten Jørgensen.

- Så skal vi have afleveret topmodulet. Det er det, der hedder Dragon. Det bliver afleveret i rummet, hvor det skal dykke med rumstationen, siger han.

- Når det er sket, kommer vi til fredag 13. april, hvor vores udstyr, Asim, bliver taget ud af det her Dragon-modul og placeret på rumstationen. Og så starter missionen.

Fra rumstationen skal det fotografere store lynfænomener, der kaldes "røde feer", "blå jets", "åndehaloer" og "elvere".

- Forskerne skal nedtage de her data, som er data, der beskriver lynfænomer i rummet. Dels optager man lynene. Dels måler man den stråling, som bliver udsendt af de her lyn, som går modsat og op i rummet, siger han.

- I dag kan man ikke forklare det fænomen - hverken matematisk eller fysisk. Samtidig har man en stærk formodning, om at det også har indflydelse på klimaforandringer.

Chefkonsulent for DTU Space Torsten Neubert var ligesom Carsten Jørgensen til opsendingen i Florida.

Efter en vellykket opsending er hans øjne nu rettet mod 13. april, hvor Asim bliver fragtet om bord på ISS.

- Kort efter vil man tænde for den. Der er det rigtig spændende. Der vil det vise sig, om den har taget skade under opsendelsen, siger Torsten Neubert.

- Man skal huske på, at en sådan en raket brager og ryster. Det er en voldsom belastning, som et instrument kommer ud for.

