Den grønne trafikaftale fra 2009 er slået fejl. Stik imod planerne kører danskerne mere og mere i bil.

København. Den politiske plan om, at flere skulle bruge den kollektive trafik og cykle på cykelstierne, er ikke lykkes. Det skriver Jyllands-Posten.

I 2009 indgik et stort flertal i Folketinget en grøn trafikaftale. Ifølge aftalen skulle hovedparten af fremtidens trafikvækst ske i den kollektive trafik, og samtidig skulle vi cykle mere.

Men det er ikke lykkes at få danskerne til at køre mindre i bil, viser nye tal fra Vejdirektoratet.

I 2009 foregik 78,7 procent af trafikken i bil. I 2016 var det 79,2 procent, og sidste år voksede biltrafikken yderligere.

I 2009 stod busserne for 8,6 procent af trafikken og tog for 8,6 procent. Syv år senere var det faldet til 8,5 for bus og 7,9 procent for tog.

Dertil skal lægges, at DSB i 2017 mistede yderligere to procent af sine passagerer.

Meget bedre er det ikke gået med cyklisterne. I 2009 foregik 3,8 procent af al persontrafik på cykel, i 2016 var det 3,6 procent.

I 2017 faldt cykeltrafikken yderligere, så der i dag er færre, der cykler, end for både 10 og 20 år siden, selv om der er brugt milliarder på nye cykelstier.

- Der er sket præcis det modsatte af, hvad man aftalte i 2009, siger trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet til Jyllands-Posten.

- Når man gør bilerne billigere, og benzinen ikke bliver dyrere, så køber folk flere biler. Og der er ikke længere nogen grund til at tro på, at politikerne for alvor vil gøre noget for at begrænse privatbilismen, siger trafikforskeren.

Der er siden 2009 kommet 366.448 flere biler på de danske veje. Det svarer til en stigning på 17,5 procent fra 2009 til 2017, skriver avisen.

Sidste år blev der ifølge Vejdirektoratet kørt cirka 13 procent flere kilometer på de danske veje sammenlignet med 2009.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er ikke overrasket over udviklingen.

- Det viser de begrænsninger, der er på politikernes evne til at bestemme udviklingen.

- Vi skal ikke diktere, hvordan danskerne skal transportere sig, men skal tage udgangspunkt i befolkningens ønsker, siger Ole Birk Olesen til avisen.

/ritzau/