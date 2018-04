I videoen herover kan du se Magasin fortælle om, hvorfor de ikke sælger cigaretter mere.

Et flertal af danskerne vil hæve prisen på en pakke cigaretter til omkring 90 kroner, eller hvad der svarer til samme priser i Norge.

Det viser en ny undersøgelse af Epinion, skriver DR.

I undersøgelsen er:

59 procent 'helt' eller 'overvejende enige' i, at priserne skal hæves til den samme pris som i Norge.

Kun 26 procent er 'helt eller overvejende uenige.'

Danskernes ønske om højere priser vækker glæde hos Kræftens Bekæmpelse.

»Vores opfordring til politikerne er, at man skal sætte priserne markant op. Vi går efter et mål, der hedder mindst 60 kroner per pakke. Vi er selvfølgelig interesserede i, at prisen kommer så højt op som muligt, men vi er også lydhøre over for, at regeringen er meget opmærksom på grænsehandel,« siger projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, Niels Them Kjær, til DR og peger på, at der i Norge kun er en femtedel unge rygere i forhold til Danmark.

Skal en pakke cigaretter koste 90 kr.?

Sundhedsordfører Liselotte Blixt (DF) afviser at priserne skal hæves. Hun tror ikke på, at folk stopper med at ryge, hvis priserne hæves.

»Vi ved, at når cigaretpriserne stiger så meget, så er det de svageste grupper, som bliver hårdest ramt. Dem, der har råd, kan bare betale, men dem, som ikke har ret mange penge - og det er de laveste socialgrupper - kommer til at få endnu færre penge til at købe sund mad for,« siger hun til DR.

Venstre afviser også at hæve priserne, mens Radikale Venstre er for.

I januar skrev Politiken, at hvis sætter man cigaretpriserne i forhold til, hvad andre varer koster, er Danmark det næstbilligste land i EU at købe cigaretter i.