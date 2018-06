Det solrige vejr har for alvor ramt danskerne igen. Derfor søger mange mod vandet for at få sig en dukkert i det kølige havvand. Også steder, hvor det faktisk er ulovligt, hvilket kan være meget farligt.

Københavnerne har tre havnebade, de kan benytte sig af, når varmen trykker.

Ved Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen. Derudover er der flere badezoner ved Islands Brygge, Havnevigen, Nordhavn, ved Halvandet på Refshaleøen og til juli åbner Søndre Refshalebassin.

På trods af de mange muligheder bader københavnerne fortsat ulovligt ved Københavns Havn. For eksempel benytter flere sig af steder ved Inderhavsbroen, Teglholmen og Kalvebod Brygge.

Pressekoordinator ved Nordsjællands Politi, Henrik Suhr, opfordrer til at lade være med at bade, hvor det er ulovligt.

»Vi er opmærksomme på, folk bader ulovligt i forbindelse med, vi patruljerer i havnen. Når vi ser nogle, retter vi en henvendelse og påtaler det overfor dem. Og det kan godt ende med en bøde af samme størrelse, som hvis man overtræder ordensbekendtgørelsen,« siger han.

Og det er udelukkende på grund af sikkerheden, at Københavnerne kan ende med en bøde.

»Man kan udsætte sig selv for fare, hvis der kommer en båd forbi. Så kan man ende op i motoren og komme slemt til skade. Så der kan ske grimme ulykker, som vi gerne vil forhindre. Det er ulovligt,« siger Henrik Suhr.

Også Morten Johansen, der er havnefoged i Københavns Havn, mener, man bør indordne sig reglerne.

»Her i de varme sommermåneder er der en intens trafik. Havnebusser, kanalrundfarter, robåde, kajakker, motorbåde og badende nyder alle havnen. Men et lille hoved i vandoverfladen på en badende er svær at se, hvis du kommer sejlende som roer eller på en båd. Ligesom vi adskiller fodgængere, cyklister og biler på vejene, så der ikke sker ulykker, så gør vi med reglerne i havnen det samme, og derfor må man kun bade i havnebadene og badezonerne,« siger Morten Johansen.

24-årige Andrea Bergholt, er en af dem, der i høj grad benytter sig af områderne ved Københavns Havn, når hun skal bade. Også steder, hvor man ikke må.

»Jeg bader ofte ved Kalvebod Brygge. Overfor Islands Brygge, hvor alle virksomhederne hører til,« siger Andrea Bergholt.

Hun er ikke klar over, det er et område, hvor det ikke er tilladt at hoppe i.

»Jeg ved ikke, det er ulovligt. Der er et lillebitte skilt med et kryds over ved stigen, hvor man går op. Men det er meget diskret, og man kan også forstå skiltet, som om man ikke må hoppe på hovedet, men godt må bade,« siger hun.

Andrea Bergholt føler ikke, hun er i fare, når hun bader.

»Jeg føler ikke, det er farligt. Jeg tror godt, jeg kan afstandsvurdere, hvis der kommer en båd og samtidigt holde mig til kanten. Det eneste, der bekymrer mig, er, hvor rent vandet er,« siger hun.

Også Danmarks næststørste by, Aarhus, har en stor havn, der kan friste til at blive benyttet som et bassin.

Havnedirektør ved Aarhus Havn, Jakob Flyvbjerg Christensen, har dog ikke set nogen ulovligheder.

»Os bekendt er det ikke et problem. Og hvis der er nogle, der hopper i, går vi ud og sørger for, folk lader være, da der kan være en sikkerhedsrisiko med det. Men os bekendt har der ikke været nogen, der har badet ulovligt,« siger han og påpeger, at der på lørdag åbner et nyt havnebassin.

På trods af de farlige omstændigheder ved at bade ulovligt i Københavns Havn er et nyt forslag dog blevet vedtaget.

Den 21. juni vedtog Københavns Borgerrepræsentation et forslag om at ophæve badeforbuddet ved Københavns Inderhavn, så det kan blive til én stor badezone.

Om mødet står der i referatet:

'Partierne ønsker at udvide bademulighederne i Inderhavnen mest mulig, dog under hensyntagen til både badesikkerhed og mulighederne for anden rekreativ udnyttelse af det blå areal. Københavns Havn er et unikt rekreativt byområde, hvor der under sikre forhold skal være plads til såvel badning, søtransport som maritime sportsgrene.'

I sidste uge talte B.T. med Kasper Haagensen, formand i Danske Studenters Roklub.

»Det virker, som om at politikerne ikke ved, hvad der foregår i Københavns Havn. Det er svært at se en svømmer ude i vandet. Hvis der er sol, og svømmeren ikke har badehætte på, så er det rigtig farligt,« siger han.