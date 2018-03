På bare én uge, siden sidste mandag, hvor Skat gav danskerne adgang til de nye årsopgørelser, har Skats digitale skattekontrol fanget mere end 26.000 årsopgørelser, viser Skats nye statistik, udarbejdet for Politiken.

De digitale sladrehanke blev lanceret sidste år og omfatter 35 digitale alarmer, der er bygget ind i Skats Tast-Selv-funktion på nettet.

Er der tale om grove eller gentagne forsøg på fradragsfup, bliver skatteyderen sat i karantæne og dermed helt udelukket fra Skats hjemmeside.

»Lige nu har vi omkring 1.500 personer i karantæne, og en del af dem har vi fundet via vores digitale stopklodser«, siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skat til Politiken.

Flere skatteeksperter har over for Politiken udtrykt begejstring over de nye digitale muligheder på et tidspunkt, hvor Skat er ved at bygge kontrollen op fra grunden efter en række alvorlige

skandalesager.

»Det er en fremragende mulighed for at få en effektiv kontrol til rimelige penge«, siger Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsfirmaet BDO.