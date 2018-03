It-firmaet Dinero, stiftet af David Andersen, blev solgt til et trecifret millionbeløb. Stifterens liv blev ændret fra første dag.

I 2016 valgte David Andersen at sælge sit it-firma Dinero, som han havde sammen med partneren Martin Thorborg, der også har stiftet Jubii. Virksomheden blev solgt til det norske Visma, der er Nordens største it-selskab for et beløb på intet mindre end 125 millioner kroner.

Det skriver Finans.

»Beløbet blev hurtigt større og større, jo længere tid der gik. Jeg kommer fra en almindelig baggrund og har ikke rige forældre, men det beløb, som vi kunne få for Dinero, begyndte at ligne noget, der kunne ændre ens liv fremadrettet. Hvis jeg havde haft flere millioner på kistebunden, ville jeg gerne have ventet nogle år med salget, men jeg vil hellere have en fugl i hånden end 10 på taget,« forklarer han.

Og David Andersens liv blev i den grad ændret den dag. Efter timelange forhandlinger blev kontrakten endelig skrevet under, men der skulle siges 'ja' til en sidste ting, før at dagen var omme. Men denne gang var det ikke ham selv, der skulle svare.

For med et millionbeløb på lommen var der ellers rig mulighed for at fejre salget med den dyreste flaske bobler, penge kan købe, men stifteren valgte derimod, at tage direkte hjem og falde på knæ for sin kæreste. Hun sagde heldigvis ja.

Dinero, der på spansk betyder penge, er et regnskabsprogram, der tilbyder automatisk skatteregnskab og årregnskab for virksomheder. Programmet blev udviklet i 2012, og havde derfor kun været kørende i fire år, da det blev solgt for en betydelig pengesum.

David Andersen er stadig produktdirektør i virksomheden, der efter salget har beholdt mange af de ansatte. Martin Thorborg er nu administrerende direktør.