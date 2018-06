Dansk skuespiller får nu stor international opmærksomhed for hendes noget anderledes outfit til hendes bryllup.

New York Post, Daily Mail, Elle og Evening Standard er alle store, udenlandske medier, der har skrevet om den danske skuespiller 27-årige Emma Leths bryllup.

Emma Leth havde nemlig taget en temmelig stor og utraditionel hat på og en næsten gennemsigtig kjole, da hun gik op mod sin brudgom.

Emma Leth er blandt andet kendt fra Rejseholdet, Tempelriddernes skat, Sandheden om mænd og Supervoksen. Ud over en karriere som skuespiller er Emma Leth også model fra Uniqe Models. Samtidig er hun barnebarn af Jørgen Leth.

’Den danske skuespiller og model ignorerede fuldstændig den uskrevne regel med, at man ikke viser sine trusser til et bryllup, når man går ned ad kirkegulvet,’ skrev det britiske medie Evening Standard blandt andet om Emma Leths valg.

Daily Mail skriver blandt andet, at Emma Leth valgte et ’dristigt udseende’, og at hun sørgede for, at ’alle øjne var rettet mod hende ved at bære en enorm hat’.

Emma Leth blev gift med 50-årige Ral Rosenzweig, som er født i Isreal, men nu er en dansk kunstner. Brylluppet foregik i Paris lørdag aften og dagen efter ceremonien lagde Emma Leth en række billeder ud på Instagram med teksten ’Vi blev gift i går, og mit nye navn er nu Emma Rosenzweig. Tak for den smukke hat JACQUEMUS (ham der har designet hatten red.).