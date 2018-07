White Lagoon Beach hedder hotellet, men det kunne lige så godt hedde 'Bræk Lagoon Beach'. Flere danske Spies-gæster er blevet syge på det berygtede bulgarske familiehotel, hvor mindst 13 gæster er ramt af omgangssyge.

En af dem er 52-årige Annette Rasmussen, der er på ferie i det østeuropæiske land med sine forældre og 11-årige søn. Hun har tilbragt en hel nat på toilettet og har stadig kvalme, da B.T. fanger hende over telefonen.

»Min far blev syg natten til mandag og kastede op. Mine forældre tog hjem tirsdag, men vi skal desværre være her i en uge mere,« siger danskeren.

Hun fortæller, at der stort set ikke bliver gjort rent på værelserne, og at personalet efterlader store nullermænd i krogene. Endnu værre er restauranten, hvor taget er utæt.

»Den anden dag kom der et stort regnskyld. Det dryppede ned gennem taget, så der lå store søer i restauranten, hvor buffeten stod. Personalet skubbede det beskidte vand ud i det udendørs spiseområde, så vi sad og spiste i en flod af kloakvand,« fortæller Annette Rasmussen.

Tirsdag blev hun selv ramt af voldsomme mavesmerter, og hun henvendte sig derfor hos hotellets læge.

»Jeg plejer aldrig at være syg, men jeg var helt dehydreret. Der var en lang kø hos lægen, og der var flere børn, som var sløje,« fortæller hun.

Spies rekvirerede en ambluance af ældre dato, og Annette Rasmussen blev kørt ad nogle hullede veje til en privatklinik i byen Albena. Lægerne gav hende et væskedrop, hvorefter hun kastede op i lange baner.

Hun har stadig kvalme, og hun frygter, at hendes 11-årige søn også skal blive ramt.

Tidligere i dag bekræftede pressechefen i Wing over for TV2 Norge, at 13 nordiske gæster er blevet syge. Kommunikationschef i Spies, Torben Andersen, sagde til B.T., at ingen danskere har meldt, at de er blevet syge på hotellet. Siden har B.T. fået henvendelser fra Annette Rasmussen og en anden dansker, der også er blevet syg.

»Jeg er blevet syg og har fået medicin af hotellet i dag,« skriver en kvindelig feriegæst, der er på ferie med sin familie.

Det er ikke første gang, at White Lagoon Beach bliver kædet sammen med opkast og diarré. I 2015 skrev den norske avis VG om den dårlige hygiejne, som førte til, at hele 29 gæster på White Lagoon Beach blev indlagt på hospitalet i løbet af tre uger.

Der er lige nu 743 nordiske gæster på hotellet. Torben Andersen sagde tidligere i dag, at smittekilden ikke er fundet.

»De lokale sundhedsmyndigheder har testet maden og pools uden at finde en smittekilde. I øjeblikket er der ifølge myndighederne en del roskildesyge blandt de lokale i Albena og Sortehavsområdet. Hotellet har modtaget en skriftlig lægerapport, der siger, at de 13 ikke er blevet smittet på grund af mad og pools,« sagde han.

Efter sygdomsudbruddet har hotellet ifølge Torben Andersen strammet op på rengøringen, og der er udsendt sms’er til gæsterne om at være påpasselig med hygiejnen og blandt andet bruge opstillede hånddesinfektionsmiddel.

Annette Rasmussen føler sig ikke tryg ved hotellet, og har ikke tænkt sig at spise mere i hotellets restaurant.