Fredag aften var der 570 millioner kroner i Eurojackpot-puljen, men det blev kun til en andenpræmie. Den er dog heller ikke at kimse af, da den runder de 18 millioner danske kroner. Den glade dansker, som har købt kuponen, der altså var mange millioner værd, har dog ikke meldt sig endnu og ved sandsynligvis ikke, at han eller hun er blevet mange millioner rigere weekenden over.

Hvis du nu sidder og tænker, 'det er nok ikke mig alligevel,' så tjek lige en ekstra gang, hvis du købte en kupon i Kvickly på Torvet 35 i Frederiksværk. Det er nemlig der at vinderkuponen er købt.

I videoen over artiklen kan du møde den danske kvinde, der vandt over 300 mio. tilbage i 2015.

Førstepræmiepuljen er fortsat oppe på 570 millioner kroner, men bliver ikke større. Til gengæld vokser andenpræmiepuljen markant. Danske Spil forventer at andenpræmiepuljen er oppe på 170 millioner kroner, når vi rammer fredag.

Danskerne har nu vundet for mere end en milliard kroner i Danmark på Eurojackpot. Således er der totalt vundet 1.001.392.398 kr. op Danske Spil.