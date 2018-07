Omkring 40 danske turister har siden lørdag aften været strandet på Kreta i lufthavnen Hiraklion, fordi deres fly til Hamborg er aflyst. De rejsende kan tilsyneladende først komme hjem mandag, og imens kan ingen komme i kontakt med det flyselskabet Small Planet Airlines, skriver TV 2.

»Det er en irriterende situation. Jeg har en uges ferie mere, så det går nok. Vi er blevet indkvarteret på hoteller. Men jeg ville gerne have været hjemme, og der er andre her, hvis børn skulle have været hjemme for at rejse på ferie med en anden forælder,« siger Robert Wagner, der er en af de strandede danskere, til TV 2.

Er du en af dem, der er strandet på Kreta eller kender du noget til sagen? Så hører B.T. meget gerne fra dig. Kontakt os på Facebook eller 1929@bt.dk.

Ca. 180 danske og tyske turister er strandet i lufthavnen, men det ser ud til, at de mandag formiddag klokken 10.20 kan komme med et fly fra Kreta til Hamborg. Det fremgår nemlig både af flyselskabets hjemmeside og hjemmesiden fra lufthavnen i Hamborg.

Informationerne har rejsegæsterne dog selv måttet finde, da Small Planet Airlines intet har oplyst til Robert Wagner.

Det er ikke lykkedes TV 2 at få en kommentar fra Small Planet Airlines.