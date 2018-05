Når vejret bliver godt, så kommer danskerne mere til skade. Og derfor har dette års maj måned været en travl tid på akutafdelingerne på de danske sygehuse.

Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Hvidovre Hospital, der også dækker Amager Hospital.

»Maj er en af de travleste måneder i Akutmodtagelsen, fordi vejret medfører, at vi er mere udenfor. Til gengæld falder antallet af besøg i og henvendelser til Akutmodtagelsen markant igen, når industriferien starter, og folk rejser væk fra byen,« siger Anja Sichmann, der er afdelingssygeplejerske på Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

Det er en årlig tendens, at der følger flere skader med, når det gode vejr indtager landet. Netop i år har maj budt på historisk godt vejr, og derfor har akutmodtagelserne på de to københavnske sygehuse mærket et større pres.

»Og vi har haft mange flere i maj i år end i de senere år, fordi vi har haft godt vejr i så lang tid,« fortæller ledende overlæge på Akutklinikken på Amager Hospital i pressemeddelelsen.

Her kan man ligeledes læse, at de mange yderligere ulykker kan relateres til aktiviteter, der finder sted udendørs, som havearbejde, trampolinhopning eller udendørs sport.

Her DMIs tørkekort fra 23. maj. Foto: DMI. Foto: DMI Her DMIs tørkekort fra 23. maj. Foto: DMI. Foto: DMI

Desuden spiller det også ind, at alkohol bliver indtaget i rigelige mængder, når solen viser sit ansigt og tager varmen med sig.

»Sommervejret nydes udenfor, og der festes og drikkes mere. Så vi ser flere skader på grund af fest og alkohol, og vi får også flere alkoholpåvirkede patienter ind,« fortæller Anja Sichmann.

Maj måned har ifølge DMI været den varmeste i de 145 år, DMI har målt vejret, med en middeltemperatur på mellem 14,6 og 14,8 grader, og Danmark er på vej mod at blive ramt af en landsdækkende varmebølge.

Danmark har indtil videre haft 11 sommerdage. Det er allerede nu flere, end vi havde hele sidste år.