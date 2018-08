Det har siden søndag aften ikke været muligt at spille oddset, Lotto, Bingo og alle de andre spil på danskespil.dk.

Danske Spil er ved at gennemføre en længe planlagt ændring af deres IT-system, som skulle have varet fra søndag kl. 22 til mandag morgen. Men på grund af uforudsete problemer er hjemmesiden nu ude af drift på tredje dag.

»Der er sket det, der nogle gange sker, når man gennemfører noget så stort. Siden vi første gang solgte spil online, har vi bygget flere og flere spil på ryggradden af vores IT-system. Nu har vi pillet ryggradden helt ud af danske spil, for så at sætte ind igen og sætte spillene ind et ad gangen«, siger Danske Spils pressechef, Marie Grabow Westergaard, til B.T.

»Vi er stødt på problemer, som vi fikser et af gangen. Vi vil ikke åbne hjemmesiden igen, så længe der er problemer med spil eller udbetalinger«, siger hun.

De danske spillefugle må i kiosken eller supermarkedet, hvis de vil spille Lotto og Oddset. (Arkivfoto/Scanpix)

IT-opdateringen har været planlagt i fire år, og der er ifølge Marie Grabow Vestergaard blevet arbejdet intensivt på projektet i de sidste to år. Derfor ærgrer det også den statsejede spiludbyder, at der er opstået forsinkelser.

»Det er vi kede af, og det er selvfølgelig problematisk, at folk ikke kan komme ind og spille hos os. Men der er åbnet for spil hos forhandlerne«, siger pressechefen.

Hun vurderer, at danskespil.dk samt oddset-appen vil være klar til danskerne igen tirsdag kl. 13.

»Der er en rolig stemning herinde, men vi arbejder også benhårdt. IT-teamet trækker selvfølgelig et kæmpe læs. Men vi tror og håber på, at vi kan åbne op for spil kl. 13«, siger Marie Grabow Westergaard.