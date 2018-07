De danske sommerhusudlejere har kronede dage i disse uger, og har man ferie til gode den kommende uges tid, så skal man være hurtig. Alt er stort set revet væk.

Hedebølgen har ramt os, og higer du efter at komme ud i det danske landskab, koble af, soppe i det efterhånden varme badevand, så skal du til at være hurtig. Indeværende uge er nemlig stort set støvsuget for sommerhuse rundt om i landet, og kigger vi en uge frem, er der kun ganske få tilbage.

Således kan man hos Danmarks største sommerhusudlejningsportal, Feline.dk, meddele, at man i øjeblikket har godt 2.000 ledige sommerhuse tilbage i uge 31 ud af de 35.000, som portalen har liggende i databasen.

»Og ud af de 2.000 forsvinder de 1.000 nok inden for de næste par dage,« fortæller direktør for Feline.dk, Allan Maul.

Ifølge Allan Maul har højsæsonen for sommerhusudlejningen, der typisk er i uge 29 og 30, været helt fantastisk i år på grund af det gode vejr. For selv om de danske sommerhuse hvert år typisk er i høj kurs, særligt hos tyskerne, så har sommeren 2018 budt på mange af de såkaldte 'last minute'-salg på grund af det gode vejr.

»Uge 29 og 30 er de to største uger, og der har stort set ikke været nogen ledige sommerhuse. Efterspørgslen har været til 3.000-4.000 sommerhuse mere i den periode. Når vi kommer ind i uge 31, så begynder der at være huse igen, men 2.000 sommerhuse er ikke meget,« fortæller han.

Vestkysten er mest populær

Overvejer du at leje et sommerhus i den kommende uge, så gør du klogt i at kigge på bestemte områder af landet. Kim Juhlin, der er formand for foreningen Danske Sommerhusudlejere, forklarer, at det særligt er i den vestlige del af landet, at det kan være svært at finde sommerhuse.

»Vestkysten, Blåvand, Løkken, Blokhus og Skagen hører til de mere populære steder. Herefter følger Marielyst og Djursland, og selv om Nordsjælland også er populær, så er der ikke særlig mange, der lejer deres sommerhuse ud der,« siger han.

Og det er et billede, man også kan genkende hos Feline.dk. Her er nemlig også sommerhusene på Vestkysten, der bliver revet væk som de første.

»Fra Rømø og op til Søndervig vil der formentlig været fuldstændig udsolgt i næste uge. Det område er meget populært hos tyskerne, men de er ikke synderligt interesseret i Østkysten,« siger Allan Maul og tilføjer:

»Så man skal satse på Østkysten og Sjælland generelt, hvis man skal finde de gode sommerhuse i næste uge.«

Onsdag udsendte DMI en månedsprognose for den kommende måned, og selv om der i den førstkommende weekend kan komme lidt regn, så er der ikke umiddelbart noget der tyder på, at vi får markante forandringer på vejrfronten lige foreløbig.

For selv om det ikke kan udelukkes, at der kan komme regn rundt omkring i landet, så vil der ifølge DMI ikke komme nedbør i nævneværdige mængder.

Det betyder med andre ord, at det varme og solrige vejr fortsætter i august måned, hvor der forventeligt også vil være stor efterspørgsel på de danske sommerhuse.