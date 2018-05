Hvordan er karaktergennemsnittet på dit barns skole? Mobber børnene hinanden mere end andre steder? Bruges der mange vikarer? Undervisningsminister Merete Riisager vil pålægge landets folkeskoler om at offentliggøre de oplysninger samt flere andre direkte på skolernes hjemmesider, så de er let tilgængelige for danske borgerne. Det oplyser ministeren til BT.

»Det vil give en bedre demokratisk debat om skolerne. Man kan ikke se alting ud af nøgletal, men forældrene får med de her tal på hånden bedre muligheder for at gå til skoleledelsen eller bestyrelsen med deres spørgsmål og bekymringer,« siger Merete Riisager til BT.

Hun mener desuden, at en større åbenhed om skolens styrker og svagheder vil motivere skolen til at tage hånd om udfordringerne.

Rigtig mange af de nøgletal, som ministeren vil have lagt ud på skolernes hjemmesider, kan man faktisk allerede finde i forvejen i Undervisningsministeriets database. For eksempel skolernes karaktergennemsnit, børnenes trivsel og den såkaldte socioøkonomiske reference, som indikerer hvor god skolen er til at løfte eleverne over det forventede niveau i forhold til børnenes sociale baggrund. Ministeren mener, at det bør være nemmere at finde de tal.

Ministeren vil dog også kræve, at skolerne viser helt nye tal, som ikke umiddelbart kan søges andre steder. Nemlig hvor mange vikartimer skolen bruger, og hvor mange penge skolen bruger pr. elev.

Ministeren vil også have skolerne til at oplyse om hvor mange vikartimer, som skolen anvender. Foto: Jens Nørgaard Larsen Ministeren vil også have skolerne til at oplyse om hvor mange vikartimer, som skolen anvender. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»I dag kan man ikke finde tal for hvor mange timer på en skole dækkes af vikarer. Det er ærgerligt, fordi det betyder noget for børnenes trivsel. Det skaber stress, hvis der hele tiden kommer nye voksne ind og ud af børnenes hverdag. Derfor bør man som forælder kunne se det,« siger Merete Riisager.

Hun mener, at danske forældre går op i forskellige ting. Nogle er måske særligt interesserede i hvor store klasserne er. Andre i hvor mange vikartimer der er.

»På denne måde får forældrene et godt grundlag at diskutere skolen på,« siger Merete Riisager.

Skolelederforeningen mener, at ministerens nye initiativ er overflødigt og vil skabe et unødigt bureaukratisk arbejde for skolerne.

»Vi har ikke noget imod åbenhed, men de fleste tal kan man jo nemt finde i forvejen,« siger Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen.

»Hvis man vil kende en skole, så synes jeg, at det er langt bedre at tage til en samtale eller opsøge forældre, som har børn på skolen,« siger han.

Mette With Hagensen, landsformand i organisationen Skole og Forældre, som varetager interesserne for forældre til børn i folkeskolen, hilser initiativet velkomment.

»Jeg synes, det er fint. Det giver også skolerne mulighed for at forklare sig ved samme lejlighed, hvis de har nogle tal, der umiddelbart ser bekymrende ud. Omvendt er der sikkert nogle skoler, der også kan bruge tallene til at gøre reklame for sig selv,« siger hun.

Ændringerne skal indføres i forbindelse med den kommende økonomiaftale med landets kommuner, som forventes at ligge klar i løbet af juni måned.