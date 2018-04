Det er tosset og et voldsomt tab af kompetencer, at danske officerer tvinges på pension, når de fylder 60-63 år. Sådan lyder det fra oberstløjtnant Niels Tønning, formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), som er medlemsorganisation for 3.144 officerer og 258 kadetter under uddannelse.

»Der er mangel på arbejdskraft i hele det danske samfund, og på de statslige arbejdspladser er man i skarp konkurrence med de private virksomheder. Her smider man guld på gaden,« siger han.

Sagens kerne er, at officererne er underlagt en aftale om såkaldt pligtig afgangsalder på 60 år for personer født før 1958 stigende til 63 år for personer født efter 1. januar 1963. Som udgangspunkt er det egentlig i strid med loven om forskelsbehandling at afskedige medarbejdere alene på grund af deres alder, men EU har givet medlemsstaterne ret til ved lov at undtage visse medarbejdergrupper, for eksempel militært personel, så længe undtagelsen er sagligt begrundet, forklarer Ole Hasselbalch , juraprofessor ved Aarhus Universitet.

Men der er brug for at kigge mere fleksibelt på aldersgrænser samt løn- og pensionsvilkår, mener Niels Tønning. Han påpeger, at hans medlemmer ikke er fysisk nedslidt, når de får silkesnoren.

»Det er jo tosset, at man som samfund ikke gør brug af de stærke kompetencer, som samfundet har puttet i disse medarbejdere. De har haft tunge stillinger med et stort svar, men når de bliver opsagt som 60-årige, går nogle i stedet ud og får job som kustoder på Louisiana og lignende,« siger Niels Tønning.

Officerer, der rammer den pligtige afgangsalder, har mulighed for at søge om en såkaldt kriterieforlængelse på to år ad gangen. Men økonomisk er det ifølge Niels Tønning en lidet attraktiv ordning på grund af løn- og pensionsreglerne for militære tjenestemænd og overenskomstansatte.

“De fleste ville meget hellere være fortsat i Forsvaret, men økonomisk bliver de tvunget til at vælge en anden vej.”

Niels Tønning så for eksempel gerne, at officerer, der har optjent fuld tjenestemandspension (37 pensionsår, red.), kunne optjene ekstra pension, hvis de fortsætter i jobbet.

»På den måde ville man have givet folk et klart økonomisk incitament til at blive længere. Den mulighed har man i mange andre lande, for eksempel i Frankrig. Det forhindrer den danske tjenestemandslov, men det kunne man let ændre, hvis der var politisk vilje til det.«

I Venstre vil man ikke stille sig i vejen for at få kigget på reglerne, betoner forsvarsordordfører Peter Juel Jensen (V).

»Der er ingen tvivl om, at det er en meget vigtig dagsorden at få rejst. For også Forsvaret vil i fremtiden få problemer med at skaffe hænder nok. Det kan godt være, at vi skal have kigget på incitamentsstrukturerne i det her, så der er en reel gulerod ved at blive nogle år længere. Jeg synes, man skal komme officererne så meget i møde, som man kan. Men det skal forhandles ved overenskomstforhandlinger,« siger han.

Innovationsminister Sofie Løhde (V), som er statens chefforhandler ved overenkomstforhandlinger med de statsansattes organisationer, skriver i en mail til BT: 'Officerer har så vidt jeg er oplyst mulighed for at blive længere i arbejde, hvis de indgår individuelle aftaler med Forsvaret. Og de ansattes faglige organisationer har mig bekendt ikke ved OK18 stillet krav om, at ordningen skal ændres.'

Niels Tønning forklarer, at HOD ikke har prioriteret at genrejse kravet om at få revideret aftalen om pligtig afgangsalder, kriterieforlængelse og pensionsoptjening ved de igangværende overenskomstforhandlinger, da staten ikke var bevægelig, da temaet sidst var oppe at vende.

I Hærens Konstabel og Korporal Forening (HKKF) har formand Flemming Vinther ikke samme ønske som Niels Tønning om at få ændret reglerne.

»Der er meget få af vores medlemmer, der viser interesse for at blive et par år længere. Vores medlemmer er slidt op, når de når pensionsalderen. De har været med i den spidse ende (kampzoner mv,. red.) gennem det meste af deres arbejdsliv.«

Pensionsalder i Forsvaret Pligtig afgangsalder militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte - Født senest før 31. december 1958: 60 år - Født mellem 1. jan. 1959 og 30. juni 1959: 60,5 år - Født mellem 1. juli 1959 og 31 . dec. 1959: 61 år - Født mellem 1. jan. 1960 oh 30. juni 1960: 61,5 år - Født mellem i. juli 1960 og 31. dec. 1962: 62 år - Født efter 1. jan. 1963: 63 år - Stampersonel, der ansættes fra den 1. april 2015 og fremefter i henhold til CS’s overenskomst, samt officerer ansat i henhold til HOD’s overenskomst af 19. maj 2014, har ikke en pligtig afgangsalder. Kilde: Forsvaret.dk

Pensioneret oberst Niels Hartvig Nielsen (i lænestolen) ville gerne have fortsat i sit job i Forsvaret, men økonomisk kunne det ikke betale sig. I stedet bruger han det meste af sin tid på frivilligt arbejde. Han er blandt andet formand for Danmarks Veteraner, som sidste år indgik et samarbejde med Teater Solaris om forestillinge 'Cellen'. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Pensioneret oberst Niels Hartvig Nielsen (i lænestolen) ville gerne have fortsat i sit job i Forsvaret, men økonomisk kunne det ikke betale sig. I stedet bruger han det meste af sin tid på frivilligt arbejde. Han er blandt andet formand for Danmarks Veteraner, som sidste år indgik et samarbejde med Teater Solaris om forestillinge 'Cellen'. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Tvangs-pensioneret oberst: ‘Jeg ville sagtens kunne gå i inernational mission i dag’

Det var ikke helbredet, der tvang ham til at forlade stillingen som oberst i Nato-hovedkvarteret i Stettin i Polen, men dåbsattesten. I 2014 blev han som 60-årig afskediget alene på grund af sin alder. Fire år før havde han været udstationeret i Kabul i Afghanistan.

»Man er overhovedet ikke slidt op som 60-årig. Jeg har ikke hørt nogen af mine tidligere kolleger siger, at de var slidt op. Jeg vil vædde med, at i hvert fald 80-90 procent af os, der er blevet pensioneret de seneste år, kan leve op til de fysiske krav. Jeg vejer det samme og kan det samme. Jeg ville sagtens kunne gå i international mission i dag, hvis det skulle være. Det vil de fleste ældre officerer kunne. Der er mange gode år i os endnu,« siger han og tilføjer :

»Vi ville sagtens kunne fortsætte til vi var 65 eller 67 år. Om man sidder på kontor i Kabul eller i Karup er jo fuldstændig ligegyldigt. Jeg ville jo ikke skulle løbe ude i fronten af et kompagni eller en bataljon.«

Han påpeger, at der er stor forskel på at være 60 år i dag og for 20 år siden.

»Vi har gennem militær-livet passet bedre på os selv, end man gjorde tidligere,« siger han.

Under de gældende regler kunne han godt have søgt om såkaldt kriterieforlængelse og måske fået to år mere i Forsvaret, hvis hans arbejdsgiver ville have ham. Men økonomisk gav det ingen mening at søge, siger Niels Hartvig Nielsen:

»Som menneske ville jeg gerne have fortsat, men det skulle være til samme løn. Som oberst fik jeg en grundløn på omkring 55.000 kroner om måneden. Men da jeg blev 60 år og én dag, var jeg pludselig kun omkring 25.000 kroner værd (fordi han får over 30.000 kroner brutto om måneden i livsvarig pension ved at vælge pensionering, red.). Det hænger ikke sammen at gå på arbejde på fuld tid til 'halv løn'.«

Ligesom NielsTønning, formand for HOD, mener han, at der bør kigges løn- og pensionsvilkårene, hvis samfundet har et ønske om, at officerer skal tage nogle ekstra år i trøjen.

»Man kunne strikke det sammen på den måde, at man fortsatte med at indbetale til pension og så fik det mere i pension, når man gik nogle år senere. For der bør være et økonomisk incitament i det. Nu er konsekvensen et kompetencetab i Forsvaret,« siger Niels Hartvig Andersen.

I dag bruger han i stedet det meste af sin vågne tid på frivilligt arbejde som formand for Danmarks Veteraner og i Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening.

»Og så skal Eddie - min cairn terrier - selvfølgelig luftes tre gange om dagen.«