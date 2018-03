En rejse på fem måneder blev et vendepunkt i Morten Heicks karriere. Med en uddannelse fra Copenhagen Business School (CBS), et job hos Saxobank og en drøm om at blive bankmand på Wall Street, blev han pludselig grebet af at følge sin store iværksætter-drøm. Nu står han - med tre andre - bag solbrille-firmaet Messyweekend.

En jordomrejse fik Morten Heick til at undre sig over solbrilleindustrien. Hvorfor er alle solbriller så dyre? Og hvorfor findes der ikke et billigt alternativ? Nu mener Morten Heick at have knækket koden med sit firma Messyweekend.

»På min rejse snakkede jeg med en masse unge mennesker, som var trætte af, at de mistede deres dyre solbriller, når de var ude og rejse - eller de gik i stykker på grund af dårlig kvalitet. Det fik mig til at tænke, hvorfor pokker solbriller skal være så dyre,« siger Morten Heick.

Efter sin rejse tog Morten Heick til Kina og Taiwan i to måneder for at besøge forskellige solbrilleproducenter.

»Man kan undre sig lidt over, hvorfor et par solbriller skal koste det samme som en iPad,« siger 30-årige Morten Heick.

På sin rejse fandt Morten Heick ud af, at det er en italiensk producent, der står bag 80 procent af alle solbriller i Vesten og som ejer alle de store brands.

»Det er nærmest monopol-lignende forhold. I forhold til, hvad de sælger dem for, og hvad solbrillerne egentlig koster, er det ikke rimeligt for forbrugerne,« mener Morten Heick, som derfor tænkte, der måtte være et hul i markedet. Og herfra gik det stærkt.

»Det må kunne lade sig gøre, at lave nogle solbriller, som er af samme kvalitet, som vi er vant til - men som koster en tredjedel. Og derfor lavede vi Messyweekend i november 2017,« siger Morten Heick.

Morten Heick (se billedet) er manden bag firmaet MESSYWEEKEND sammen med Marc Østersskov, Christian Arnstedt og Denis Fedoryaev. Morten Heick (se billedet) er manden bag firmaet MESSYWEEKEND sammen med Marc Østersskov, Christian Arnstedt og Denis Fedoryaev.

Allerede nu har Morten Heick og hans kompagnoner, Miinto-afhopperen Marc Østerskov samt Christian Arnstedt og Denis Fedoryaev, der begge for nylig havnede på Forbes' liste over Europas mest indflydelsesrige og toneangivende finansfolk under 30 år, solgt over 1.000 solbriller og fået 175.000 kroner i støtte på blot 20 dage.

»Målet er at nå en omsætning på 100 millioner kroner på få år, og det skal lykkes ved at sælge kvalitets-solbriller til få hundrede kroner.«

Morten Heick er uddannet fra CBS, og har sidenhen arbejdet i bankverden de seneste seks år.

»Jeg havde behov for at prøve noget nyt og anderledes, og det er helt klart en drøm. Det er hårdt at skabe noget fra bunden, for det er nemmere at sidde i en bank, hvor der er nogle, der bestemmer for én. At skabe et brand fra bunden af, er helt sikkert rigtig hårdt, men også sjovere,« siger Morten Heick.

Morten Heick lægger både tid og kræfter i Messyweekend. Typisk arbejder han 80-90 timer om ugen, og mændende bag firmaet har selv lagt en del penge i projektet.

Morten Heick mener, at solbriller fra Messyweekend er til folk i alle aldre. Men især de unge er i fokus. Solbrillerne bliver ikke solgt i butikker, men kun på nettet.

»Når man er ung og har solbriller på, går til fest og hopper rundt, skal solbrillerne holde til at falde af uden at gå i stykker. For os 'Messyweekend' er hver dag nemlig en fest,« siger Morten Heick.