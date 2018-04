Den danske gymnasieelev Malou Bønding Wichmann langer ud efter sin egen generations voldsomme fokus på den perfekte krop.

I et debatindlæg i Jyllands Posten fortæller hun, hvordan en ferie i Zambia åbnede hendes øjne for den kropsforskrækkethed, unge har i Danmark.

I det afrikanske land ammede kvinderne, lige meget hvor de var, og Malou Bønding Wichmann badede nøgen sammen med andre lokale kvinder, hun kun lige havde mødt.

'Hele afslappetheden omkring kroppen i Zambia satte virkelig mine tanker i aktivering. Her i Danmark kan folk blive forarget over at se et nøgent bryst på en café eller på stranden. Imens vi ihærdigt forsøger at proppe hinanden med vores perfekte liv, glemmer vi, hvordan kroppen ser ud, når den ikke er i posering på Instagram,' skriver hun i debatindlægget.

Malou Bønding Wichmann peger på en undersøgelse, der viser, at 63 procent af unge på gymnasiet ikke går i bad efter idræt. Det er til trods for, at unge aldrig har brugt så mange timer i et fitnesscenter, og aldrig har lagt så mange billeder ud af sig mere eller mindre påklædt på sociale medier som Instagram.

Den studerende fra 3.g. i Nyborg slutter indlægget af med, at der bør være mere plads til flere makrelmadder og oppustede maver på de sociale medier i stedet for letpåklædte kroppe proppet med filtre, som for eksempel de to 20-årige stjerner Kylie Jenner og Bella Thorne.

