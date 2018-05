En dansk mor til tre har siddet fængslet i et uhyggeligt kvindefængsel i Nordbrasilien for børnebortførelse. Onsdag aften dansk tid bliver hun løsladt, selvom danske myndigheder kræver hende udleveret.

Lisbeth Markussen har siddet i det brasilianske fængsel i 60 dage, men nu bekræfter hendes advokat Luana Tomaz og fængselsdirektør Carmem Botelho over for Ekstra Bladet, at hun bliver løsladt.

Den danske mor på 40 år løslades på betingelse af, at hun bliver i Brasilien ind til juni, hvor de brasilianske myndigheder skal have taget stilling til hendes sag.

I sommeren 2015 bortførte den 40-årige kvinde sine og eksmanden, Rico Markussens, tre børn under påskud af, at de fire skulle på ferie. Men de kom aldrig tilbage til Danmark.

To og et halvt år efter blev hun og børnene nemlig pågrebet af politiet i Brasilien. I første omgang blev børnene placeret på et børnehjem i det sydamerikanske land, men kort efter blev de udleveret til deres far i Danmark.

Kort efter sin fængsling blev Lisbeth Markussen interviewet af Ekstra Bladet, hvor hun gjorde det klart, at hun ikke vil forlade Brasilien, og at hun stadig agter at få hendes børn fløjet til det sydamerikanske land, hvor de igen kan genforenes. Samtidig fortalte hun til mediet, at flere fanger var blevet slået ihjel bag murene, mens danskeren havde siddet fængslet. Også denne påstand bekræfter danskerens advokat.

Advokaten betegner endvidere løsladelsen som en sejr for Lisbeth Markussen.

Lisbeth Markussen er samtidig idømt varetægtsfængsling in absentia i Danmark for bortførelsen, og derfor forsøger de danske myndigheder altså at få hende udleveret. Dette har brasilienske myndigheder endnu ikke accepteret, og det er uvist, om de overhovedet vil gøre det.

Dog har den 40-årige mor fået afvist en asylansøgning i det sydamerianske land, og derfor ligner det altså ikke, at hun kan blive i Brasilien, når myndighederne til juni har afgjort hendes sag. Det er uvist, hvad der så skal ske med danskeren.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en status på Lisbeth Markussen-sagen her i landet fra lederen af den centrale efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi.