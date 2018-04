Sundhedsvæsenet i både Sverige og England hjælper danske kvinder med abort også efter dansk abortgrænse.

København. Danske kvinder er villige til at gå langt - også ud over landets grænser, hvis de ønsker at få abort.

Tal fra England og Sverige viser, at der er en strøm af danske kvinder, som får foretaget en abort i disse lande.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

75 danske kvinder har fra 2012 til 2016 fået foretaget en abort i enten England eller Wales. Det viser rapporter fra det britiske sundhedsministerium.

Her er der fri abort indtil 24. uge af graviditeten. I Danmark går abortgrænsen til 12. uge.

Også svenske myndigheder tager sig af abortsøgende danske kvinder.

Region Skåne oplyser til avisen, at de i 2017 hjalp 21 danske patienter med at få en abort mellem 16. og 18. uge. Der er fri abort indtil uge 18 i Sverige.

Det kan dog ikke siges med sikkerhed, om kvinderne har været bosiddende i Sverige, England eller Wales, fremgår det.

En af dem, der har oplevet, hvordan unge kvinder søger mod udlandet for at få en abort, er overlæge Peter Skovbo fra Aalborg Universitet. Han sidder også i Abortsamrådet i Region Nordjylland.

- De kan søge til lande som England, Spanien og Sverige, hvor abortgrænsen er mere udvidet. Jeg har mødt patienter, som har gjort det, men det har ikke været med min medvirken, siger han.

- Det bliver lidt en glidebane, men det er den mulighed, som patienterne har, og som nogle benytter sig af, og det kan vi sådan set ikke gøre noget ved, siger han.

Men tendensen kan også ses i forbindelse med den øvrige behandlingsturisme ved eksempelvis assisteret selvmord og handel med menneskelige organer.

Det mener Thomas Ploug, professor i moralfilosofi ved Aalborg Universitet.

- Man kan overveje, om dansk lovgivning er god nok på dette område. Og hvis den er, må man overveje, om det skal have konsekvenser for kvinder, som gør brug af disse tilbud i udlandet.

- Endelig kunne man overveje, om der er behov for bedre international regulering på området, siger han.

