Den populære børneapp Musical.ly bugner med skjulte reklamer fra de mest populære danske brugere. Det er ikke i orden, mener advokat.

App’en musical.ly er meget populær blandt børn mellem 9-13 år. Børnene kan lave korte videoer, hvor de blandt andet synger med på populære musiknumre, og så kan de følge andre brugere.

Men de fem største danske stjerner på app’en, som har mellem 220.000 og en million følgere, bruger også app’en til at reklamere igennem. De glemmer bare at markere indholdet som reklame, skriver DR.

»Det virker som det vilde vesten. Annoncørerne bruger de her unge mennesker som talerør uden at sikre sig, at markedsføringsloven overholdes, og det er ikke i orden. Det er annoncørernes ansvar at sørge for, at der er styr på reglerne, og at der bliver fulgt op,« siger advokat Heidi Højmark Helveg, som har været med til at lave markedsføringsloven på området, til DR.

Et eksempel er 26-årige Rasmus Kolbe, af mange bedre kendt som ’Lakserytteren’. Han har omkring 700.000 følgere på musical.ly, og har ifølge DR flere gange delt indhold på app’en, som han på andre sociale medier som Snapchat og Instagram har markeret som reklame eller sponsoreret indhold.

Selv kan han ikke se et problem i, at han ikke skriver reklame på opslagene, for musical.ly indgår ikke som en del af samarbejdsaftalen med firmaet, han reklamerer for.

Men den forklaring holder ikke, mener Heidi Højmark Helveg, som pointerer, at Rasmus Kolbe ved at dele ting på børneapp’en gør sig mere attraktiv over for samarbejdspartnere i fremtiden. Og uanset om man har en aftale eller ej om at reklamere, skal det anføres, hvis et produkt promoveres – særligt når det er over for børn.

Rasmus Kolbe og nogle af de andre populære brugere på musical.ly, som DR har taget kontakt til, har efterfølgende været inde og slette eller markere med ’reklame’ på tidligere opslag.