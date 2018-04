Sidste år gik otte procent mindre mad til spilde i danske husstande end i 2011, viser tal fra Miljøstyrelsen.

København. Beboerne i landets lejligheder kan bryste sig af at være frontløbere i kampen mod madspild. Fra 2011 til 2017 har de reduceret deres madspild med hele 24 procent, så de i dag smider halvandet kilo mad ud om ugen.

Til gengæld skrotter beboerne i et gennemsnitligt parcelhus to kilo ellers spiselig mad. Det tal er nøjagtig det samme, som madspildet fra den gennemsnitlige villafamilie i 2011.

Det viser en omfattende undersøgelse, som Miljøministeriet lægger frem i dag, skriver Politiken onsdag.

I alt spilder de danske forbrugere 14.000 tons mindre mad om året, og det er der god grund til at være tilfreds med, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Det er glædeligt, at vi har set et fald i madspildet på otte procent i snit, selv om jeg er meget overrasket over, at vi ser et meget stort fald i madspildet fra husstande i etageejendomme, men ikke i enfamiliehuse, siger Esben Lunde Larsen til Politiken.

Han vil have detailhandlen og bevægelsen Stop Spild Af Mad med på at få flere villaejere til at skære ned på madspild.

- Der skal vi have øget vores indsats, både ved at oplyse bedre, og ved at detailhandlen arbejder med den størrelse varer, der sælges, og hvordan man for eksempel italesætter det skæve kålhoved eller små æbler, siger ministeren.

Tallene fra Miljøstyrelsen er indsamlet med den mest pålidelige metode, når det handler om at klarlægge, hvor mange fødevarer der går til spilde hjemme hos forbrugerne.

Ved at måle direkte på affaldet fra 1600 familier, fordelt geografisk i Danmark og i forskellige typer beboelser, får man mere præcise svar, end man får ved at spørge forbrugerne selv.

Den minutiøse gennemgang af affaldet viser blandt andet, at vi smider mest grønt ud, efterfulgt af brød, langtidsholdbare fødevarer og kød.

