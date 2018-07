Ændrede indkøbsvaner og flytningen fra land til by har kostet butikker og arbejdspladser i detail-handelen. På otte år er 3000 butikker nedlagt.

Når befolkningen søger til de større byer, og de samtidig gør flere af deres indkøb via nettet, får det konsekvenser for butikslivet: Mens der bliver flere og flere af de store discountbutikker og supermarkeder i de større byer, er mindre byer og bysamfund skæmmet af tomme og forladte butikker.

Det skriver avisen Danmark på baggrund af en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Opgørelsen, der er udfærdiget på vegne af organisationen Dansk Erhverv, viser, at i perioden 2008-2016 har detail-handelen i Danmark mistet 3000 butikker.

Med til billedet hører også, at i netop den periode har en finanskrise været på shoppetur i de forretningsdrivendes kasseapparater.

»Det er ikke fordi, der bliver handlet mindre, tværtimod. Lige efter finanskrisen dykkede omsætningen generelt, men den er kommet op igen, men nu ligger den i højere grad i store butikker og supermarkeder, ligesom også e-handelen er vokset,« siger Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv, til avisen Danmark.

I 92 af landets 98 kommuner har man mistet butikker i detail-branchen. Værst på Lolland, hvor tilbagegangen er på 31 procent. I Jylland følger Norddjurs Kommune trop med et fald på 24 procent.

På Fyn har tilbagegangen størst fat i Faaborg-Midtfyn Kommune med et minus på 19,3 procent. På Langeland har det været en tak værre, her har man oplevet et fald på 20 procent.

Af de seks kommuner, der har noteret en stigning i antallet af detail-butikker, ligger de fem i hovedstadsområdet, mens Fanø med en stigning på 6,9 procent er den eneste kommune uden for hovedstadsområdet, der har oplevet fremgang.

Her er den procentuelle fremgang vel at mærke målt ud fra et i forvejen beskedent antal butikker. To ekstra butikker i undersøgelsesperioden tegner sig således for Fanøs fremgang.

På landsplan er tilbagegangen på 10,6 procent, viser undersøgelsen.

Den nedadgående udvikling fortsætter også de kommende år, vurderer Henrik Hyltoft.

»Vi kommer til at se det fortsætte en årrække endnu, indtil e-handelen har stabiliseret sig. Det er pænt store milliardbeløb, der er flyttet herover, og indtil det har fundet sit leje, vil vi se en effekt i detailhandelen i form af flere butikker, der lukker,« siger han.

Ud over lukkede butikker døjer mange byer og områder med, at butikker flytter for at indrette sig på steder med større kundeunderlag.

»Mange steder foregår lokale flytninger, der kan få en hovedgade til at se frygtelig forladt ud. Det er ikke altid et udtryk for, at butikkerne er lukkede, men blot, at de er flyttet et andet sted hen, til centre eller indfaldsveje med større kundetilstrømning.«

»Beliggenheden er supercentral for butikker i dag. Man kan også se det i de større byer, her er de store strøggader sindssygt populære, mens butikslokalerne i sidegaden kan være tomme,« siger Henrik Hyltoft til avisen Danmark.

Det i stort omfang små købmandsbutikker, kiosker og tankstationer, der er forsvundet. Det opleves voldsomt i mindre byer, hvor der i forvejen er få butikker, fordi lukningerne og flytningerne giver et skær af forladthed.

»Det er en udfordring over hele landet, ja, hele Europa: Hvad man skal man bruge de tomme lokaler til? For ud over, at det ændrer på de lokale handelsmuligheder, gør det også byerne mindre attraktive i turistsammenhæng, selv om butikker ikke er den eneste faktor for turisterne,« siger Henrik Hyltoft.

Han har ingen færdigsyet holdning til, om udviklingen er god eller dårlig.

»Det er trist de steder, hvor butikslukningerne rammer, for det er ikke inspirerende at gå op og ned ad en hovedgade med tilkalkede butiksvinduer. Men det er borgernes, forbrugernes eget valg. Hvis de ønskede lokale butikker, kunne de sagtens have beholdt dem. Det havde blot krævet, at de handlede der,« siger Henrik Hyltoft til avisen Danmark.