Det er en usædvanlig opgave, der venter danske brandmænd, som er rejst til Sverige for at bekæmpe skovbrande.

København. Beredskaberne i Sverige er forholdsvist udkørte, efter at brandmænd i dagevis har forsøgt at slukke skovbrande i flere dele af landet.

27 danske brandmænd med slukningsudstyr og brandkøretøjer er derfor torsdag morgen på vej til Ljusdal Kommune nord for Stockholm for at bistå deres svenske kolleger i kampen mod flammerne.

Det er på mange måder en anderledes opgave, der venter brandmændene fra Danmark, fortæller sektionschef Martin Vendelbo fra Beredskabsstyrelsen.

Martin Vendelbo skal lede den danske indsats i Sverige.

- Det er ikke en hverdagsopgave. Det er en stor operation. Der er mange ting, der skal passe sammen. Nogle af de udfordringer, der kan være, er vind- og vejrafhængige. Vejr og vind kan hurtigt slå om, og så kan det tage tid at få tilpasset operationen igen, siger Martin Vendelbo.

- Desuden skal vi forsøge at passe ind i et system, vi ikke normalt arbejder i. Det er min opgave at få bundet os sammen med de svenske myndigheder.

Som udgangspunkt er det planen, at de danske brandmænd skal være i Sverige i tre døgn. Aftalen om det danske bidrag kom i stand onsdag.

Brandmændene ved torsdag morgen ikke i detaljer, hvad de skal lave, når de når frem til Ljusdal Kommune, der ligger i Gävleborg Län.

Operationer som den i Sverige udvikler sig hele tiden og kan være uforudsigelige, forklarer Martin Vendelbo.

- Vi kan enten gå ind og afløse vores svenske kolleger, eller vi kan støtte deres operationer. Nogle af dem har udtrykt, at de er godt kørt ned, siger han.

Brandmændene kommer fra Beredskabsstyrelsens centre i Hedehusene og Herning samt fra kommunale brandvæsener.

Hertil kommer komplet slukningsudstyr, køretøjer, uniformer og øvrigt udstyr primært fra Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev.

Onsdag eftermiddag var der naturbrande 40 forskellige steder i Sverige. Tidligere på ugen bad svenskerne om hjælp i EU til at slukke de mange brande.

Foruden Danmark har Italien og Norge valgt at hjælpe med brandslukningen. Hjælpen fra Italien kom tirsdag i form af brandslukningsfly, der primært skal slukke brande i de svenske yderområder på marker og i skove.

