Der er masser af stjerner til den norske instruktør Erik Poppes nye film om tragedien på Utøya.

København. Den norske instruktør Erik Poppe har gjort det næsten umulige.

Han har i sin nye film "Utøya 22. juli" med succes formået at skildre det forfærdelige angreb på den norske ø Utøya.

Sådan lyder konklusionen i hvert fald fra størstedelen af de danske anmeldere, der har set filmen.

Politikens anmelder Søren Vinterberg kvitterer med fem hjerter.

- Med Erik Poppes film oplever vi de unges egen afmagt og indespærrethed, sorg og rædsel - og må give afkald på alt det, vi nu også ved om massakrens baggrund og følger, skriver han om filmen.

Filmen, der handler om Anders Breiviks angreb på Utøya i sommeren 2011, består blandt andet af et 72 minutter langt klip, hvor tragedien udspiller sig i realtid med hovedpersonen Kaja som filmens samlingspunkt.

Også Berlingske giver fem stjerner til Erik Poppes film.

- "Utøya 22. juli" er barsk, næsten ubærlig at sidde igennem, men den er også fortalt med en respekt for og kærlighed til ofrene, der skinner så stærkt igennem, at det giver mening at kalde filmen en hyldest til ungdommen, skriver Berlingskes anmelder Louise Kidde Sauntved.

Hos Kristeligt Dagblad giver anmelder Karen Dyssel seks stjerner til filmen, som hun kalder et "sensibelt og ubærligt mesterværk".

Soundvenue mener, at filmen er "et mesterligt instrueret mareridt" og deler fem stjerner ud til den norske film.

Hos Ekstra Bladet nøjes anmelder Henrik Queitsch med fire stjerner.

- Som filmanmelder er det svært ikke at rose "Utøya". Som menneske er det straks en mere tvivlsom affære, lyder det i Ekstra Bladet.

Den eneste negative anmeldelse kommer fra Jyllands Posten.

Anmelder Nanna Frank Rasmussen giver to stjerner under overskriften "Det er vildt skræmmende, men kan vi bruge filmen til noget?".

Filmen "Utøya 22. juli" har premiere i Danmark torsdag den 3. maj.

/ritzau/