Maketingbureauet SpotOn valgte sidste år at give sin software helt gratis væk til kunderne, og det har nu resulteret i et millionoverskud til virksomheden.

Det skriver Finans.

Det digitale marketingsbureau SpotOn blev stiftet i 2011 af Simon Salomonsson og havde sidste år et resultat på 632.000 kroner efter skat. Et beløb der i år er vokset til knap to millioner kroner, ligesom bruttofortjenesten i virksomheden er steget med over to millioner.

Og selvom det at give sine ydelser gratis væk umiddelbart ikke lugter af penge, så er det ikke desto mindre den strategi, der har virket for SpotOn.

»Jeg ved, at det kan lyde ulogisk, at vi forærer hemmeligheden bag vores succes væk. Tankegangen er, at hvis vi gør noget godt for markedet og giver et værktøj væk, der løser flere af virksomhedernes digitale udfordringer, så tror vi også på, at de lokale virksomheder tænker på os, når de skal finde en dygtig samarbejdspartner til at servicere deres marketingsplaner,« siger Simon Salomonsson til Finans.

Det var værktøjet SpotOn Live, virksomheden sidste år valgte at give væk. Et værktøj, der giver andre virksomheder mulighed for at følge deres egen hjemmeside og online markedsføring.

SpotOn tilbyder også at hjælpe virksomheder med blandt andet deres hjemmeside, Facebook og Webshop. Virksomheden samarbejder med mere end 500 danske og internationale virksomheder og har mere end 50 ansatte fordelt på to kontorer i København og Aarhus.