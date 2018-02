Aarhus Universitet er nu klar til at indføre et karakterkrav på minimum 7 ved optagelse gennem kvote 1.

Når Aarhus Universitet igen til sommer åbner op for at søge ind på uddannelser, bliver det med nogle ændringer. For to af de fire fakulteter på universitetet er nu klar til at indføre et karakterkrav på minimum 7 på kvote 1.

Det skriver Århus Stiftstidende.

De fakulteter, der er tale om, er, Aarhus BSS og Science and Technology. På bare Aarhus BSS optages der årligt 2.600 studerende. Det er derfor mange studerende, der bliver berørt af det kommende adgangskrav.

For det nye karakterkrav betyder, at hvis man ønsker at starte på en uddannelse, der er under en af disse fakulteter, og man ikke har et karaktergennemsnit over 7, bliver man nødt til at søge optagelse gennem kvote 2.

I kvote 2 bliver ansøgerne optaget efter nogle kriterier, de enkelte uddannelsessteder selv vælger. Det betyder, at der kan være stor forskel på optagelseskravene fra uddannelse til uddannelse.

Man behøver heller ikke have taget en gymnasial uddannelse for at søge optagelse gennem kvote 2. Det er ellers ofte et adgangskrav ved kvote 1 optagelse.

Aarhus Universitet er ikke de første til at indføre et gennemgående karakterkrav til kvote 1. Københavns Universitet indførte fra 2018 et karakterkrav på minimum 6 på størstedelen af deres uddannelser.

»For fakultetet (Aarhus BSS, red.) handler det i høj grad om branding, signalværdi og forventningsafstemning, ligesom karakterkravet skal være med til at forebygge frafald,« oplyser prodekan for Aarhus BSS, Per Andersen, til Aarhus Stiftstidende.

Men det er langt fra alle, der er lige glade for de nye krav til de studerendes karakterer.

'De to største universiteter fralægger sig fuldkomment deres samfundsansvar i ‘brandingens navn’, og vi frygter, at det vil ramme socialt skævt,' skriver Danske Studerendes Fællesråd på Facebook.

Udtalelsen kommer i kølvandet på af, at Danske Studerendes Fællesråd samt andre organisationer i elev- og studenterbevægelsen var med at indsamle 50.000 underskrifter mod uddannelsesloftet.