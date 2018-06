Flygtninge får oftere job og får markant højere løn, hvis de uddanner sig i Danmark, viser ny analyse.

København. Det kan på længere sigt godt betale sig for flygtninge at tage en uddannelse, når de kommer til Danmark.

En ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte indvandrere har nemmere ved at få et job, hvis de uddanner sig i Danmark.

På sigt får de også en markant højere løn, end dem, der ikke uddanner sig i Danmark.

Og det er værd at have med, når fremtidens integrationsindsats skal tilrettelægges, mener forskningsleder Jacob Nielsen Arendt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

- Der er et stort fokus på at få flygtninge hurtigt ud på arbejdsmarkedet, men analysen viser, at det ikke behøver at udelukke uddannelse som en fornuftig strategi for nogle, siger Jacob Arendt.

Statsministeren er fredag vært for et topmøde om integration på Marienborg. På dagsordenen er en status for integrationsindsatsen.

Analysen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, hvordan integrationsindsatsen er forløbet over en periode på op til 20 år, for den andel af flygtninge, der efter ankomsten til Danmark har taget en uddannelse her i landet.

Denne gruppe udgør 10 procent af mændene og 20 procent af kvinderne.

For de familiesammenførte til andre end flygtninge gælder det 12 procent af mændene og 26 procent af kvinderne.

Når der er gået 10 til 15 år, tjener de fleste af de flygtninge, der har studeret i Danmark, 100.000-150.000 kroner mere om året, end dem, der lod studiebøgerne ligge.

En vigtig årsag er ifølge Jacob Arendt, at dansk-uddannede flygtninge får nogle kompetencer, der er efterspurgte på det danske arbejdsmarked.

- For en af de store udfordringer med flygtninge og familiesammenførte er, at de er lavtuddannede, når de kommer til Danmark, siger Jacob Arendt.

Analysen viser også, at uddannelse kan være med til at give kvindelige flygtninge en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Vi har ofte dårlige erfaringer med integration af kvinder, men her er der en gruppe, der rent faktisk ender med at klare sig godt i Danmark, siger Jacob Arendt.

/ritzau/